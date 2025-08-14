Betsabeth Noriega, madre de Suheyn Cipriani, rompió su silencio en 'Amor y fuego' luego de las revelaciones de su hija en 'El valor de la verdad', donde denunció haber sufrido abuso sexual por parte de la pareja de su madre y maltrato físico por parte de ella. Noriega negó que los hechos ocurrieran tal como los relató la exreina de belleza. “Al punto de que yo la haya podido dejar inconsciente y todo lo que ella ha dicho, así no ha sido. Hay verdades y hay verdades, no te pintes de víctima.”, afirmó.

La madre de la modelo aseguró que, hasta antes de emitirse el episodio del programa de Beto Ortiz, mantenían una buena relación. Además, mostró que Suheyn se comunicó con ella para darle sus razones y ofrecerle dinero: “Sobre todo, apoyarte para que estés preparada para lo que pueda surgir en redes y darte el apoyo económico que necesites en los siguientes meses”, se lee en el chat que expuso en el programa.

Madre de Suheyn Cipriani muestra mensajes de la modelo ofreciéndole dinero

Betsabeth Noriega mostró ante las cámaras de Willax un mensaje que recibió de su hija Suheyn Cipriani tras la emisión de ‘El valor de la verdad’. En él, la modelo reconocía que sus recientes confesiones podían haber afectado a su madre, pero enfatizaba que necesitaba expresar su verdad. “Mami, quería hablar contigo con el corazón en la mano. Sé que estás molesta conmigo por algunas cosas que decidí compartir públicamente, y entiendo que te pueda afectar o doler. No fue una decisión fácil, pero sentí que era necesaria para mí, para poder sanar, cerrar etapas y ser honesta con lo que he vivido”, comentó.

En otra parte del mensaje, Suheyn aprovechó para transmitir su reconocimiento por todo lo que su madre había hecho por ella. “Jamás lo hice con intención de exponerte ni hacerte daño. Al contrario, quiero que sepas que valoro profundamente todo lo que has hecho por mí”, agregó.

A lo que la madre de Suheyn respondió con ironía: “La madre malvada se convierte en la madre buena”, comentando sobre la intención del mensaje de su hija, en el que además le ofrecía apoyo económico para enfrentar lo que pudiera surgir tras sus confesiones.

Sin embargo, Noriega dejó claro que no busca retomar un vínculo cercano con su hija y afirmó que habría buscado silenciarla con dinero: “Siempre vas a ser mi hija, pero no te quiero cerca de mí. Pensaste que me podrías comprar con dinero, pero no, hija, no se hace eso”, sentenció, dejando en evidencia que la relación entre ambas sigue profundamente fracturada.

Madre de Suheyn explota contra su propia hija en 'Amor y fuego'

En uno de los momentos más impactantes de la entrevista, la madre de Suheyn Cipriani estalló entre gritos y lágrimas, asegurando que lo que había dicho su hija no reflejaba completamente la verdad.

“Sí he mantenido a esa muchacha, sí me he esforzado por ellos, y ahora el padre se da de gran padre. ¿Cómo es posible? No es dolor, es algo horrible, indescriptible; quisiera sacarme el corazón, morirme”, expresó con toda la fuerza de su desesperación y control emocional.

Betsabeth Noriega también afirmó que Suheyn sufrió abuso durante su infancia, aunque se negó a dar detalles sobre el responsable, quien habría sido su pareja. Al ser consultada sobre por qué no denunció, aseguró que hubo intentos de impedirlo: “En ese tiempo quise poner denuncia, pero cuando la gente es poderosa, no se puede. Me cortaron dos veces los frenos de mi auto”, relató.