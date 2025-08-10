HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

'El valor de la verdad' EN VIVO hoy con Suheyn Cipriani: hora, canal y dónde ver el programa en Panamericana

Suheyn Cipriani se presentará hoy, domingo 10 de agosto, en 'El valor de la verdad'. La modelo responderá preguntas sobre su relación con el salsero César Vega y su dura infancia marcada por la violencia.

Suheyn Cipriani, modelo y exreina de belleza, participó en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Panamericana
Suheyn Cipriani, modelo y exreina de belleza, participó en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Panamericana | panamericana

‘El valor de la verdad’ EN VIVO se transmite hoy, domingo 10 de agosto, a las 10:00 p. m. por el canal Panamericana TV. Aquí te contamos cómo verlo online, el horario en cada país y qué revelará Suheyn Cipriani sobre su tormentosa relación con el salsero César Vega y su niñez marcada por la violencia física por parte de su propia madre.

Este nuevo episodio del programa conducido por Beto Ortiz promete ser uno de los más impactantes. Según se adelantó, la modelo y exreina de belleza mostrará videos reveladores que evidencian las agresiones y ataques de su expareja y padre de sus hijos.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: 'Me golpeaba muy fuerte'

lr.pe

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad' en vivo hoy con Suheyn Cipriani?

Suheyn Cipriani participará en ‘El valor de la verdad’ durante la emisión de este domingo 10 de agosto a las 10:00 p. m., después del dominical Panorama, por Panamericana Televisión. La modelo y ex candidata a Miss Perú ha despertado gran expectativa, ya que se espera que comparta confesiones impactantes sobre los momentos más difíciles de su vida.

La duración del programa dependerá del número de preguntas que decida responder, por lo que podría extenderse hasta dos horas. La emisión estará disponible tanto en señal abierta y cable como en vivo a través del canal oficial de YouTube a la hora indicada y dependiendo de la zona horaria.

  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Suheyn Cipriani en Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 p. m.
  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Suheyn Cipriani en México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador: 9.00 p. m.
  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Suheyn Cipriani en Chile, Bolivia y Venezuela: 11.00 p. m.
  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Suheyn Cipriani en Brasil y Argentina: 12.00 a. m.

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo online o por TV?

'El valor de la verdad' con Suheyn Cipriani se transmitirá en vivo por la señal de Panamericana Televisión (canal 5). Como todas las semanas, el programa conducido por Beto Ortiz se transmite por señal abierta y por canales de cable.

Aunque el formato está dirigido principalmente al público peruano, también puede verse desde el extranjero o en línea. Solo debes ingresar al canal de YouTube de Panamericana para seguir la transmisión en vivo de forma gratuita. Una vez finalizado el episodio, el video quedará disponible en la plataforma para que los usuarios puedan verlo horas después si lo desean.

PUEDES VER: Tilsa Lozano se quiebra en vivo por violencia física que vivió Suheyn Ciprani de niña: '¿Cómo una madre puede ser capaz?'

lr.pe

Preguntas que responderá Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad' en vivo

Suheyn Cipriani llega a ‘El valor de la verdad’ para responder a todas las preguntas sobre el infierno que vivió con el cantante César Vega, quien la agredió en varias oportunidades y hasta llegó a amenazarla de muerte. "Ese día me pateó. César se va corriendo con un cuchillo a la cocina. Yo me quedé en shock. Le dije: ¿Qué te pasa? Reacciona. Él me amenazó de muerte", se escucha decir a la modelo en el primer avance.

En uno de los momentos más duros de la temporada, la exfinalista a Miss Perú cuenta que, con solo siete años, fue víctima de violencia por parte de su propia madre y quien crudamente la habría acusado de tener algo con su pareja. "Ella me tenía del cuello. Yo ya veía negro, y escuché la voz de mi abuela: '¿Qué estás haciendo? Suelta a la bebe. ¿Qué te pasa?", recordó Suheyn uno de los episodios de violencia con su progenitora.

Estas son algunas de las preguntas reveladas en los avances:

  • ¿Perdonaste a tu madre?
  • ¿Te dijo tu madre que estabas endemoniada?
  • ¿Intentaste matarte a los 8 años?

Canales para ver 'El valor de la verdad' en vivo desde Perú y otros países

'El valor de la verdad' con Suheyn Cipriani se transmitirá en vivo por Panamericana Televisión desde las 10.00 p. m., accesible por señal abierta y cable en todo el Perú a través de los siguientes canales:

  • Señal abierta en Perú: Canal 5
  • Movistar TV: Canal 705 (HD)
  • Claro TV: Canal 5
  • DirecTV: Canal 195
  • Internacional y online: YouTube oficial de 'El valor de la verdad'
