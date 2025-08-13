HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Alexandra Hörler habla sobre Christian Cueva y revela si en algún momento la pretendió: “De repente quiso fregar”

La periodista deportiva Alexandra Hörler calificó como “un joyón” a Christian Cueva y lo acusó de haber intentado “fregarla”.

Christian Cueva habría intentado acercarse a Alexandra Hörler pero ella mantuvo distancia.
Christian Cueva habría intentado acercarse a Alexandra Hörler pero ella mantuvo distancia. | Foto: Composición LR/Yahoo/YouTube

En una reciente entrevista para 'Café con la Chévez', la periodista deportiva Alexandra Hörler habló sin filtros sobre Christian Cueva. Aseguró que siempre mantuvo distancia profesional con el jugador.

Hörler también expresó su preocupación por el presente y pasado del futbolista, señalando que, a su juicio, su esposa Pamela López pudo haber hecho más para frenar los excesos y evitar que su carrera se viera afectada por decisiones personales.

Alexandra Hörler habla sobre Christian Cueva en 'Café con la Chévez'. Foto: YouTube

Alexandra Hörler habla sobre Christian Cueva en 'Café con la Chévez'. Foto: YouTube

Alexandra Hörler y su distancia con Christian Cueva

Durante la conversación, Alexandra Hörler fue directa al referirse a Cueva como “un joyón”. Explicó que su trato con el futbolista se limitaba exclusivamente a entrevistas y que nunca permitió que se cruzaran las fronteras de lo profesional. “En algún momento de repente quiso fregar, pero no había espacio para eso”, afirmó, subrayando que no dio pie a insinuaciones o acercamientos fuera del contexto laboral.

La periodista también recordó que, aunque ha tenido amistades con otros futbolistas y ha participado en reuniones sociales, siempre supo poner límites. Contó que en ciertas “parrillas” donde coincidía con jugadores, si aparecían situaciones incómodas o actitudes inadecuadas, prefería retirarse para evitar malos entendidos.

Opinión sobre la vida de Christian Cueva con Pamela López

Hörler lamentó que Christian Cueva haya desperdiciado tiempo y oportunidades en su carrera, aludiendo a su vida personal y sus excesos. Fue crítica con Pamela López, esposa del futbolista, argumentando que una pareja que ama y quiere el bien de la otra persona debe poner freno a los comportamientos autodestructivos. “No puede permitir que esté llegando borracho, que vaya de juerga en juerga”, señaló.

Aunque reconoció que la dependencia emocional podría ser un factor en la relación, sostuvo que no justifica tolerar conductas que afectan la trayectoria profesional. Para Hörler, el renacer futbolístico de Cueva en Ecuador es una oportunidad que no debería desaprovechar, siempre y cuando reciba el apoyo correcto y mantenga disciplina fuera de la cancha.

