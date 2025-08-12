HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Espectáculos

Christian Cueva niega polémico contacto con novio de Pamela López y responde: "Tomaré acciones legales respectivas"

Christian Cueva reaparece en redes sociales para desmentir tras las recientes confesiones de Pamela López, quien lo acusó de realizar reiteradas llamadas a Paul Michael.

Christian Cueva niega polémico contacto con novio de Pamela López y responde. Foto: Composición LR/Difusión
Christian Cueva niega polémico contacto con novio de Pamela López y responde. Foto: Composición LR/Difusión | Foto: Composición LR/Difusión

Christian Cueva se encuentra en el centro de la atención mediática tras la difusión de un informe en el programa 'Amor y fuego', donde se reveló que Pamela López lo estaría acusando de enviar insistentes mensajes y realizar reiteradas llamadas telefónicas al cantante Paul Michael, actual pareja de la influencer, presuntamente en estado de ebriedad. Según López, el hecho habría ocurrido mientras el artista ofrecía una presentación con la Orquesta Candela y tendría relación con un contacto proveniente de Ecuador, país en el que reside el futbolista.

Ante estas declaraciones, Christian Cueva utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el caso. "Niego tajantemente las afirmaciones de la señora Pamela López en el programa de 'Amor y fuego'", expresó de forma contundente, respondiendo rápidamente a las acusaciones en su contra.

Foto: captura de pantalla

Foto: captura de pantalla

PUEDES VER: Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

lr.pe

Christian Cueva habría contactado a Paul Michael, según Pamela López

Pamela López precisó que uno de los audios recibidos por Paul Michael evidenciaba claramente la voz de Christian Cueva. “Mi ‘Chavito’ (Paul Michael) lo escuchó y se borró. No me dio tiempo de escuchar el último, pero sí llegué a oír la voz del padre de mis hijos, con voz aparentemente ebria”, manifestó. La empresaria sostiene que este hecho refuerza su sospecha sobre una intención directa detrás del contacto.

La empresaria indicó que los intentos de comunicación ocurrieron en horas de la madrugada, lo que, a su parecer, refuerza la hipótesis de que Cueva se encontraba en estado de ebriedad. Además, señaló que las llamadas y mensajes provenían directamente del número personal de un amigo del futbolista, con quien comparte vivienda en Ecuador.

PUEDES VER: Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva: 'No le vaya a pasar algo'

lr.pe

Christian Cueva desmiente declaraciones de Pamela López en 'Amor y fuego'

Christian Cueva, a través de una historia en Instagram, salió al frente para desmentir las acusaciones de Pamela López, quien en el programa afirmó que el futbolista habría intentado contactar a Paul Michael, presuntamente en estado de ebriedad, utilizando el número de un amigo cercano. "A la opinión pública debo indicar que niego tajantemente las afirmaciones vertidas por la señora Pamela López en el programa de 'Amor y fuego', por ello tomaré acciones legales respectivas", expresó Cueva, dejando en una posición incómoda a la empresaria y a su pareja.

Notas relacionadas
Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva: "No le vaya a pasar algo"

Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva: "No le vaya a pasar algo"

LEER MÁS
Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

LEER MÁS
Evelyn Vela cuenta cómo conoció a Christian Cueva: “Él se escondió”

Evelyn Vela cuenta cómo conoció a Christian Cueva: “Él se escondió”

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

LEER MÁS
Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva: "No le vaya a pasar algo"

Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva: "No le vaya a pasar algo"

LEER MÁS
Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

LEER MÁS
Fernando Armas y la vez que afirmó que profesores de canto le 'soplaban' a Ricardo Morán en 'Yo Soy': "Había un grupo de WhatsApp"

Fernando Armas y la vez que afirmó que profesores de canto le 'soplaban' a Ricardo Morán en 'Yo Soy': "Había un grupo de WhatsApp"

LEER MÁS
Magaly Medina revela la exorbitante cifra que habría costado el quinceañero de la nieta de César Acuña: "Hay plata como cancha"

Magaly Medina revela la exorbitante cifra que habría costado el quinceañero de la nieta de César Acuña: "Hay plata como cancha"

LEER MÁS
Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de Yo Soy cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de Yo Soy cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Espectáculos

Estrella Torres sorprende al revelar si será el nuevo jale de Son del Duke: "Estoy firme con mi decisión"

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

¿Quién es César Vega? El salsero peruano que saltó a la fama a los 17 años y es acusado por su expareja de violencia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota