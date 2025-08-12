Christian Cueva se encuentra en el centro de la atención mediática tras la difusión de un informe en el programa 'Amor y fuego', donde se reveló que Pamela López lo estaría acusando de enviar insistentes mensajes y realizar reiteradas llamadas telefónicas al cantante Paul Michael, actual pareja de la influencer, presuntamente en estado de ebriedad. Según López, el hecho habría ocurrido mientras el artista ofrecía una presentación con la Orquesta Candela y tendría relación con un contacto proveniente de Ecuador, país en el que reside el futbolista.

Ante estas declaraciones, Christian Cueva utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el caso. "Niego tajantemente las afirmaciones de la señora Pamela López en el programa de 'Amor y fuego'", expresó de forma contundente, respondiendo rápidamente a las acusaciones en su contra.

Christian Cueva habría contactado a Paul Michael, según Pamela López

Pamela López precisó que uno de los audios recibidos por Paul Michael evidenciaba claramente la voz de Christian Cueva. “Mi ‘Chavito’ (Paul Michael) lo escuchó y se borró. No me dio tiempo de escuchar el último, pero sí llegué a oír la voz del padre de mis hijos, con voz aparentemente ebria”, manifestó. La empresaria sostiene que este hecho refuerza su sospecha sobre una intención directa detrás del contacto.

La empresaria indicó que los intentos de comunicación ocurrieron en horas de la madrugada, lo que, a su parecer, refuerza la hipótesis de que Cueva se encontraba en estado de ebriedad. Además, señaló que las llamadas y mensajes provenían directamente del número personal de un amigo del futbolista, con quien comparte vivienda en Ecuador.

Christian Cueva desmiente declaraciones de Pamela López en 'Amor y fuego'

Christian Cueva, a través de una historia en Instagram, salió al frente para desmentir las acusaciones de Pamela López, quien en el programa afirmó que el futbolista habría intentado contactar a Paul Michael, presuntamente en estado de ebriedad, utilizando el número de un amigo cercano. "A la opinión pública debo indicar que niego tajantemente las afirmaciones vertidas por la señora Pamela López en el programa de 'Amor y fuego', por ello tomaré acciones legales respectivas", expresó Cueva, dejando en una posición incómoda a la empresaria y a su pareja.