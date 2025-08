Alexandra Hörler expone duro rechazo de la familia de su esposo al inicio de su relación: "No entendía"

A sus 40 años, Alexandra Hörler atraviesa uno de los momentos más transformadores de su vida: su primer embarazo, una etapa que la tomó por sorpresa y que marca un nuevo capítulo personal y profesional. En una entrevista exclusiva con El Comercio, la comunicadora habló abiertamente sobre las heridas emocionales que ha tenido que enfrentar, incluyendo un difícil episodio de rechazo por parte de la familia de su esposo.

La también exconductora de televisión compartió detalles de su actual gestación y reveló que padeció depresión. Parte de ese dolor tuvo origen, según contó, en la tensa relación que mantuvo inicialmente con la familia de su pareja, situación que la dejó marcada emocionalmente durante años.

Alexandra Hörler revela que familia de su esposo la rechazaba

En un testimonio sincero y sin adornos, Alexandra Hörler relató que uno de los momentos más oscuros de su vida coincidió con el inicio de su relación sentimental actual. Según confesó, vivió un prolongado rechazo por parte de la familia de su esposo, lo que le generó un profundo quiebre emocional.

“Cuando inicié la relación con mi esposo tuvimos unos cuantos problemas con su familia, no me aceptaban. Hubo rechazo, pasaron cosas muy complejas, muy duras, que me llevaron a deprimirme”, recordó la periodista.

La incomprensión sobre las razones del rechazo agravó su estado. Hörler señaló que no lograba entender por qué se le trataba con frialdad, lo que intensificó su tristeza. Años después, y con apoyo psicológico, logró superar esa etapa. Actualmente, afirma haber reconstruido el vínculo con sus parientes políticos y se muestra agradecida por el entorno afectivo que rodeará a su hija. “Estoy feliz de que mi hija nazca en un entorno que yo no tuve: uno estable, amoroso y unido”, expresó con alivio.

Un embarazo inesperado cambió su historia personal y emocional

Durante mucho tiempo, Alexandra Hörler creyó que la maternidad no estaba destinada a formar parte de su vida. Tras varios intentos fallidos y la opinión médica que le aseguraba que un embarazo natural era prácticamente imposible, la comunicadora decidió soltar esa idea. Sin embargo, el destino tenía otros planes.

“Llevaba mucho tiempo intentando y no pasaba nada. La ginecóloga me dijo que era casi imposible lograrlo de forma natural, que debí congelar óvulos o intentar un tratamiento hormonal. Pero yo no quería eso. Si no era natural, prefería dejarlo ahí”, declaró.

A los 40 años, una prueba de embarazo que tenía guardada desde hacía un año dio positivo. "Pintó positivo al segundo. Me quedé en shock. No sabía si gritar de alegría o llorar de miedo", confesó.