Magaly Medina lanza fuertes críticas contra Christian Cueva luego que Pamela López aparezca con sus hijos paseando en el Callao: "Viven del canje de la madre"

En el último programa de Magaly Medina, la presentadora critico duramente a Christian Cueva, luego que se emitieran imágenes de Pamela López con sus tres hijos paseando en un bote en el Callao junto con Paul Michael, su actual pareja de la influencer. La conductora comentó que las salidas de los menores no iban de acuerdo con la realidad financiera del futbolista, además agregó que Cueva se mantenía indiferente ante la situación de los menores. "A mí me dan pena las criaturas, eso es algo que al padre no le da pena. A Christian Cueva no le da pena ver a sus hijos paseando en una lanchita de 5 soles, viendo a sus hijos vivir del canje de la madre. Eso no está bien", agrego Magaly.

Sin embargo, en medio de las críticas hacia Cueva, la conductora resalto que Pamela López gestiona paseos modestos para garantizar que sus hijos tengan recreación durante las vacaciones escolares. "Pamela López, trata de sacar a sus hijos que han estado de vacaciones y trata de que se diviertan, de que salgan, de que tengan cierto entretenimiento", comentó la presentadora. Además de esto, la presentadora dejo en claro que en estos momentos Christian Cueva está jugando en un club en Ecuador y que, según fuentes de Medina, vendría a ser el mejor pagado.

Relación mediática entre Pamela López y Christian Cueva

Pamela López y Christian Cueva continúan vinculados por la responsabilidad que tienen sobre sus hijos menores. No obstante, Cueva ha mostrado un aparente desinterés en la crianza de los niños, mientras que ambos padres mantienen una relación tensa, marcada por diferencias que se reflejan en su interacción pública. Esta dinámica ha sido seguida por los medios de comunicación debido al perfil público de Cueva como futbolista y a las situaciones compartidas en redes sociales por ambos padres.