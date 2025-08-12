Curwen aseguró que los partidos políticos están llevando a candidatos que no están preparados para legislar. | Foto: composición LR/ YouTube/ El diario de Curwen

En su programa Brutalidad Política, el youtuber Víctor Caballero, más conocido en las redes sociales como Curwen cuestionó a la candidata al Congreso, Génesis Tapia, tras su participación en una entrevista en el pódcast 'Tenemos que hablar' de El Comercio, donde sus conocimientos respecto a la función legislativa fueron puestos a prueba.

Tapia, quien aspira llegar al Parlamento por el partido Avanza País, fue consultada sobre el trabajo que se realiza en el Legislativo, sin embargo, la también empresaria no supo responder claramente respecto a algunos conceptos básicos. Esto generó que Curwen criticara a la candidata por no conocer ni siquiera las diferencias entre interpelación y censura.

Génesis Tapia dio confusa respuesta al ser consultada sobre la censura e interpelación

“Bueno, la censura es un hecho en el cual, ya no se da... como su mismo nombre lo dice, la interpelación te da la libre posibilidad de poder apelar. En derecho, nosotros lo trabajamos como recurso impugnatorio”, se le oyó decir a la aspirante al Legislativo.

El creador de contenido, fiel a su estilo, manifestó que Tapia no tenía idea de la función parlamentaria, ya que no respondió preguntas básicas. “Si le hubieran preguntado qué dice el Artículo 99 de la Constitución y cuál es el vínculo con la conclusión del informe elaborado en mayoría por la Comisión Especial que investigó el supuesto fraude de las elecciones del 2021, esa es una pregunta difícil. Pero que te pregunten la diferencia entre una interpelación y una censura, es muy sencillo”.

Curwen manifestó que Génesis Tapia debería dar un paso al costado en su candidatura al Congreso. Foto: composición LR/ YouTube/ El diario de Curwen

Curwen: “Génesis nunca le ha prestado atención al Pleno"

Por otro lado, el influencer aseguró que Génesis Tapia nunca se ha tomado el tiempo de ver una interpelación o un debate por una censura. “Nunca le ha prestado atención al Pleno. Se nota que no le importa y si quiere postular debe de saber qué pasa un día en el Congreso”.

Asimismo, cuestionó que durante el minuto que duró su intervención habló “Puro humo”. Al consultarle sobre los proyectos de ley, la exvedette aseguró que para ello los congresistas contaban con ‘asesores que ayudaban a que estos sean bien estructurados’.

La respuesta incrementó aún más la crítica de Curwen y señaló que los aspirantes al Congreso esperan que los asesores les resuelvan el trabajo. “¿Tú qué vas a hacer como congresista? En el portal del Parlamento se encuentra el Manual de técnica legislativa para la elaboración de proyectos de ley. Antes de hacer tu show, investiga”, continuó el youtuber.

“Cinco años en la universidad, pero no puedes leer un documento de solo ocho páginas”, manifestó Caballero. Finalmente, el influencer aseguró que muchos partidos están llevando a candidatos que no están preparados.

“En una entrevista de dos minutos, la señorita Génesis Tapia ha demostrado que no sabe legislar, no sabe representar, y no sabe fiscalizar, las únicas tres cosas que tiene que hacer un congresista. Por decoro y pudor, debería dar un paso al costado en su candidatura”, manifestó Caballero.