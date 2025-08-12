HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Streamers

Curwen cuestiona a Génesis Tapia por no conocer la función parlamentaria, pese a ser candidata al Congreso: “No sabe ni lo básico”

El youtuber explotó contra la candidata de Avanza País al no conocer términos básicos del Parlamento y asegurar que los asesores están para resolver el trabajo de los congresistas.

Curwen aseguró que los partidos políticos están llevando a candidatos que no están preparados para legislar.
Curwen aseguró que los partidos políticos están llevando a candidatos que no están preparados para legislar. | Foto: composición LR/ YouTube/ El diario de Curwen

En su programa Brutalidad Política, el youtuber Víctor Caballero, más conocido en las redes sociales como Curwen cuestionó a la candidata al Congreso, Génesis Tapia, tras su participación en una entrevista en el pódcast 'Tenemos que hablar' de El Comercio, donde sus conocimientos respecto a la función legislativa fueron puestos a prueba.

Tapia, quien aspira llegar al Parlamento por el partido Avanza País, fue consultada sobre el trabajo que se realiza en el Legislativo, sin embargo, la también empresaria no supo responder claramente respecto a algunos conceptos básicos. Esto generó que Curwen criticara a la candidata por no conocer ni siquiera las diferencias entre interpelación y censura.

PUEDES VER: Génesis Tapia rompe en llanto al hablar de su situación tras separarse de Kike Márquez: “Ahora soy yo con 5 niños”

lr.pe

Génesis Tapia dio confusa respuesta al ser consultada sobre la censura e interpelación

“Bueno, la censura es un hecho en el cual, ya no se da... como su mismo nombre lo dice, la interpelación te da la libre posibilidad de poder apelar. En derecho, nosotros lo trabajamos como recurso impugnatorio”, se le oyó decir a la aspirante al Legislativo.

El creador de contenido, fiel a su estilo, manifestó que Tapia no tenía idea de la función parlamentaria, ya que no respondió preguntas básicas. “Si le hubieran preguntado qué dice el Artículo 99 de la Constitución y cuál es el vínculo con la conclusión del informe elaborado en mayoría por la Comisión Especial que investigó el supuesto fraude de las elecciones del 2021, esa es una pregunta difícil. Pero que te pregunten la diferencia entre una interpelación y una censura, es muy sencillo”.

Curwen manifestó que Génesis Tapia debería dar un paso al costado en su candidatura al Congreso. Foto: composición LR/ YouTube/ El diario de Curwen

Curwen manifestó que Génesis Tapia debería dar un paso al costado en su candidatura al Congreso. Foto: composición LR/ YouTube/ El diario de Curwen

PUEDES VER: Génesis Tapia pone fin a su matrimonio de 9 años tras nueva desilusión con su esposo: “Descubrí que seguía enviando solicitudes de amistad”

lr.pe

Curwen: “Génesis nunca le ha prestado atención al Pleno"

Por otro lado, el influencer aseguró que Génesis Tapia nunca se ha tomado el tiempo de ver una interpelación o un debate por una censura. “Nunca le ha prestado atención al Pleno. Se nota que no le importa y si quiere postular debe de saber qué pasa un día en el Congreso”.

Asimismo, cuestionó que durante el minuto que duró su intervención habló “Puro humo”. Al consultarle sobre los proyectos de ley, la exvedette aseguró que para ello los congresistas contaban con ‘asesores que ayudaban a que estos sean bien estructurados’.

La respuesta incrementó aún más la crítica de Curwen y señaló que los aspirantes al Congreso esperan que los asesores les resuelvan el trabajo. “¿Tú qué vas a hacer como congresista? En el portal del Parlamento se encuentra el Manual de técnica legislativa para la elaboración de proyectos de ley. Antes de hacer tu show, investiga”, continuó el youtuber.

“Cinco años en la universidad, pero no puedes leer un documento de solo ocho páginas”, manifestó Caballero. Finalmente, el influencer aseguró que muchos partidos están llevando a candidatos que no están preparados.  

“En una entrevista de dos minutos, la señorita Génesis Tapia ha demostrado que no sabe legislar, no sabe representar, y no sabe fiscalizar, las únicas tres cosas que tiene que hacer un congresista. Por decoro y pudor, debería dar un paso al costado en su candidatura”, manifestó Caballero.

Notas relacionadas
Curwen responde con dureza a Magaly tras minimizar a los streamers peruanos: "Su contenido es basura"

Curwen responde con dureza a Magaly tras minimizar a los streamers peruanos: "Su contenido es basura"

LEER MÁS
Curwen estalla contra youtuber iOA por criticar chifa del Cholo Mena: "Ha ido desinformado"

Curwen estalla contra youtuber iOA por criticar chifa del Cholo Mena: "Ha ido desinformado"

LEER MÁS
Génesis Tapia expone el insólito reclamo de su esposo Kike Márquez tras ampay con otra mujer

Génesis Tapia expone el insólito reclamo de su esposo Kike Márquez tras ampay con otra mujer

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'La Cobra' lanza dura crítica al triunfo por la mínima diferencia de Alianza Lima sobre Ayacucho FC: ''No le ganaron a nadie''

'La Cobra' lanza dura crítica al triunfo por la mínima diferencia de Alianza Lima sobre Ayacucho FC: ''No le ganaron a nadie''

LEER MÁS
Streamer peruana Milenka genera polémica al retirar personas de su discoteca por no consumir bebidas: "Al que no está en un box, sácalos"

Streamer peruana Milenka genera polémica al retirar personas de su discoteca por no consumir bebidas: "Al que no está en un box, sácalos"

LEER MÁS
Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"

Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"

LEER MÁS
Esposa de Furrey conmueve al mostrar una foto junto al streamer tras salir de UCI y usuarios reaccionan: “Por ustedes creo en el amor”

Esposa de Furrey conmueve al mostrar una foto junto al streamer tras salir de UCI y usuarios reaccionan: “Por ustedes creo en el amor”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Streamers

'La Cobra' lanza dura crítica al triunfo por la mínima diferencia de Alianza Lima sobre Ayacucho FC: ''No le ganaron a nadie''

Streamer peruana Milenka genera polémica al retirar personas de su discoteca por no consumir bebidas: "Al que no está en un box, sácalos"

Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota