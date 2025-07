Alexandra Hörler alarma al confesar que sufrió descompensación por su embarazo: "No me siento nada bien"

La conocida periodista y presentadora de televisión Alexandra Hörler preocupó a sus seguidores al anunciar que atraviesa una etapa difícil en su proceso de gestación. A través de sus redes sociales, la comunicadora explicó que tuvo que alejarse temporalmente de la pantalla chica luego de presentar una descompensación física relacionada con su embarazo.

La figura del programa 'Paren todo', emitido por Panamericana, informó que recibió ocho días de descanso médico tras ser diagnosticada con un leve sangrado. Pese a que el diagnóstico no representa un riesgo grave, la periodista confesó sentirse muy afectada físicamente y con una salud debilitada.

Alexandra Hörler se descompensó en medio de su embarazo

Mediante sus historias de Instagram, Alexandra Hörler dio detalles sobre su actual estado de salud. "Tuve un leve sangrado, me dieron ocho días de descanso médico, pero en general estamos bien, aunque yo no me siento nada bien", expresó. Esta situación obligó a la periodista a tomar una pausa en sus actividades laborales y priorizar su bienestar físico.

Además del sangrado, la conductora reveló que sufre de agotamiento extremo, insomnio y mareos frecuentes, síntomas que se han intensificado con el avance de su embarazo. “No logro dormir más de cuatro horas y eso me causa muchos malestares, sobre todo mareos y descompensaciones”, añadió. En ese sentido, explicó que la fatiga ha afectado incluso su movilidad: “Tengo que estar casi todo el día en cama porque caminar es un reto ahorita”.

A pesar del difícil momento, Alexandra Hörler dejó en claro que su intención es continuar trabajando mientras su salud lo permita. “Si en algún momento siento que ya no puedo, me retiraré, pero mis planes son trabajar hasta el final”, sostuvo con firmeza.