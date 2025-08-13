HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Alexandra Hörler revela que sufrió aborto tras agresión física de exgerente de Universitario de Deportes

En una emotiva entrevista, Alexandra Hörler impactó al acusar a una de sus exparejas, un famoso gerente del club Universitario, de agresión física, lo cual provocó que perdiera al hijo que esperaban hace varios años.

Alexandra Horler está esperando su primer hijo a sus 40 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram
Alexandra Horler está esperando su primer hijo a sus 40 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram

La periodista deportiva Alexandra Hörler conmocionó al público tras compartir un duro episodio de su vida privada en el pódcast 'Café con la Chévez', del diario Trome. La también conductora de Panamericana Televisión confesó que sufrió una agresión física a manos de un exgerente de Universitario de Deportes, hecho que le causó la pérdida de un embarazo no planificado hace varios años.

El relato fue revelador. Hörler, quien hoy atraviesa una etapa distinta de su vida, marcada por un embarazo a sus 40 años y una relación estable con su esposo Juan Francisco Pardo, recordó uno de los momentos más duros de su pasado.

PUEDES VER: Alexandra Hörler expone duro rechazo de la familia de su esposo al inicio de su relación: 'No entendía'

lr.pe

Alexandra Hörler y el episodio de agresión que vivió con exgerente de Universitario

Durante la conversación, Alexandra Hörler detalló que los hechos ocurrieron mientras mantenía una relación sentimental con quien entonces era gerente deportivo de Universitario, uno de los clubes más importantes del fútbol peruano. Según sus declaraciones, la situación se tornó violenta luego de una discusión relacionada con una infidelidad.

“Me pegó, (...) al día siguiente amanecí sangrando. Había perdido al bebé. Siempre lo culpé”, relató la periodista. El agresor, cuyo nombre no fue mencionado por ella, se habría ensañado físicamente con Hörler al punto de propinarle una golpiza. “Me decía: ‘no te voy a tocar la carita, para que no puedan decir nada’”, añadió.

El hecho ocurrió mientras Alexandra cubría la fuente deportiva de Universitario, lo que hizo más compleja la situación. La relación, que duró aproximadamente seis meses, fue inicialmente amable, pero terminó transformándose en una pesadilla, según reveló la comunicadora, quien también afirmó que, tras descubrir mensajes comprometedores en el teléfono del entonces directivo, este reaccionó con violencia desmedida.

PUEDES VER: Alexandra Hörler alarma al confesar que sufrió descompensación por su embarazo: 'No me siento nada bien'

lr.pe

El silencio, la denuncia y las secuelas de un episodio devastador

Hörler aseguró que tras la agresión física, acudió al médico legista, donde se determinó que las lesiones no requerían más de diez días de descanso médico, lo que limitó las consecuencias legales del caso. A pesar de haber interpuesto una denuncia, el agresor no fue sancionado. Según ella, el hombre abandonó el país poco después de que el incidente se conociera en el entorno deportivo.

“El tipo me amenazó. Me dijo: ‘Si dices que por mi culpa perdiste a tu hijo, voy a destruir tu carrera’”, declaró Alexandra. Esta situación la llevó a callar por un largo tiempo, hasta que encontró la fuerza necesaria para contar su historia públicamente. "Primero lo escribí, como una forma de soltarlo. Fue mi forma de cerrar ese ciclo", agregó.

En su testimonio, la comunicadora también describió el carácter controlador y manipulador de su expareja. Desde excusas como salidas nocturnas para “hacerse la pedicure” hasta comportamientos erráticos, el vínculo se deterioró rápidamente.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar más graves a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente (SAU).

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

