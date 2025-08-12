HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación      
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Espectáculos

Rosángela Espinoza no descarta posibilidad de tener un hijo con su novio chileno Edgard San Martín: “Dios lo sabe”

La modelo peruana, Rosángela Espinoza, reveló que no rechaza la idea de convertirse en madre junto a su pareja, el empresario chileno Edgard San Martín. La relación que tienen ambos inició a comienzos de 2025.

Rosángela Espinoza no niega posibilidad de embarazo con su novio chileno Edgard San Martín.
Rosángela Espinoza no niega posibilidad de embarazo con su novio chileno Edgard San Martín. | Foto: Composición LR/RPP Noticias/Infobae

Rosángela Espinoza, conocida en el mundo del espectáculo como la ‘Chica Selfie’, sorprendió al público al dejar abierta la posibilidad de formar una familia con su actual pareja, el chileno Edgard San Martín. Aunque la relación lleva pocos meses, la modelo aseguró que no descarta convertirse en madre en un futuro.

En una entrevista con América Espectáculos, la integrante de programas de entretenimiento explicó que por ahora desea disfrutar de su relación viajando junto a su novio. Sin embargo, también admitió que ya ha pensado en cómo sería su vida en pareja si ambos decidieran tener un hijo más adelante.

PUEDES VER: Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de Yo Soy cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

lr.pe

Rosángela Espinoza habla sobre sus planes de vida

Durante la conversación, la modelo comentó que su romance con Edgard San Martín se desarrolla a distancia, pero que hasta el momento todo marcha bien. También reveló que ha recibido consejos de sus compañeras de 'Esto es Guerra', Karen Dejo y Melissa Loza, quienes le recomendaron aprovechar el tiempo antes de asumir las responsabilidades de la maternidad.

“Por supuesto, antes de que salga embarazada y tenga bebitos, porque, aunque no creas hablé con las hermanastras la vez pasada… me dijeron: Aprovecha mientras no tengas hijos porque después no podrás dormir”, relató Espinoza entre risas. Sus declaraciones dejaron claro que, aunque la maternidad no está en sus planes inmediatos, es una posibilidad que considera para el futuro.

PUEDES VER: Tula Rodríguez se reencuentra con Gino Pesaressi, pero él llega tarde y le dice: "Chápame y te perdono"

lr.pe

La historia de amor entre Rosángela Espinoza y Edgard San Martín

En la misma entrevista, Rosángela fue consultada sobre si veía a su novio como el padre ideal de sus hijos. Con una sonrisa, respondió: “No sé, solamente Dios lo sabe… Puede ser”. Estas palabras despertaron la curiosidad de sus seguidores, que han seguido de cerca su vida sentimental en los últimos meses.

El romance salió a la luz hace unas semanas, cuando el programa Magaly TV: La Firme identificó a Edgard San Martín como el hombre con quien Rosángela celebró su cumpleaños en un reconocido hotel de Lima. Según el informe, ambos se conocieron durante la celebración de Año Nuevo 2025, en un viaje a Tulum, México, y desde entonces han mantenido constante comunicación y encuentros en Perú y Chile.

Por ahora, Rosángela Espinoza continúa enfocada en sus proyectos profesionales y en disfrutar su relación sin presiones. No obstante, sus recientes declaraciones dejan claro que, en algún momento, la maternidad podría convertirse en una nueva etapa en su vida junto a Edgard San Martín.

Notas relacionadas
Laura Spoya defiende a Gerardo Pe tras pelea con Rosángela Espinoza en 'EEG': "Ella no da rating si no se mete contigo"

Laura Spoya defiende a Gerardo Pe tras pelea con Rosángela Espinoza en 'EEG': "Ella no da rating si no se mete contigo"

LEER MÁS
Rosángela se pelea con Gerardo Pe y el youtuber le recuerda a ‘Carloncho’: “Más rating da tu ex en la radio”

Rosángela se pelea con Gerardo Pe y el youtuber le recuerda a ‘Carloncho’: “Más rating da tu ex en la radio”

LEER MÁS
Rosángela Espinoza le dice “feo” a Mateo Garrido Lecca y su reacción conmueve las redes sociales: “Esa chica está ciega”

Rosángela Espinoza le dice “feo” a Mateo Garrido Lecca y su reacción conmueve las redes sociales: “Esa chica está ciega”

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

LEER MÁS
Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva: "No le vaya a pasar algo"

Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva: "No le vaya a pasar algo"

LEER MÁS
Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

LEER MÁS
Fernando Armas y la vez que afirmó que profesores de canto le 'soplaban' a Ricardo Morán en 'Yo Soy': "Había un grupo de WhatsApp"

Fernando Armas y la vez que afirmó que profesores de canto le 'soplaban' a Ricardo Morán en 'Yo Soy': "Había un grupo de WhatsApp"

LEER MÁS
El drástico giro en la vida de Marisela Puicón: de reina de la cumbia y la televisión peruana a perseguir su sueño como actriz en Hollywood

El drástico giro en la vida de Marisela Puicón: de reina de la cumbia y la televisión peruana a perseguir su sueño como actriz en Hollywood

LEER MÁS
Gisela Valcárcel abrió su corazón: se reunió con su familia para hablar de la muerte y les confesó su última voluntad

Gisela Valcárcel abrió su corazón: se reunió con su familia para hablar de la muerte y les confesó su última voluntad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Espectáculos

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

¿Quién es César Vega? El salsero peruano que saltó a la fama a los 17 años y es acusado por su expareja de violencia

Así inició el amor de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: Gucci, sus 5 hijos y una boda en camino tras 9 años juntos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota