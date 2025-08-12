Rosángela Espinoza, conocida en el mundo del espectáculo como la ‘Chica Selfie’, sorprendió al público al dejar abierta la posibilidad de formar una familia con su actual pareja, el chileno Edgard San Martín. Aunque la relación lleva pocos meses, la modelo aseguró que no descarta convertirse en madre en un futuro.

En una entrevista con América Espectáculos, la integrante de programas de entretenimiento explicó que por ahora desea disfrutar de su relación viajando junto a su novio. Sin embargo, también admitió que ya ha pensado en cómo sería su vida en pareja si ambos decidieran tener un hijo más adelante.

Rosángela Espinoza habla sobre sus planes de vida

Durante la conversación, la modelo comentó que su romance con Edgard San Martín se desarrolla a distancia, pero que hasta el momento todo marcha bien. También reveló que ha recibido consejos de sus compañeras de 'Esto es Guerra', Karen Dejo y Melissa Loza, quienes le recomendaron aprovechar el tiempo antes de asumir las responsabilidades de la maternidad.

“Por supuesto, antes de que salga embarazada y tenga bebitos, porque, aunque no creas hablé con las hermanastras la vez pasada… me dijeron: Aprovecha mientras no tengas hijos porque después no podrás dormir”, relató Espinoza entre risas. Sus declaraciones dejaron claro que, aunque la maternidad no está en sus planes inmediatos, es una posibilidad que considera para el futuro.

La historia de amor entre Rosángela Espinoza y Edgard San Martín

En la misma entrevista, Rosángela fue consultada sobre si veía a su novio como el padre ideal de sus hijos. Con una sonrisa, respondió: “No sé, solamente Dios lo sabe… Puede ser”. Estas palabras despertaron la curiosidad de sus seguidores, que han seguido de cerca su vida sentimental en los últimos meses.

El romance salió a la luz hace unas semanas, cuando el programa Magaly TV: La Firme identificó a Edgard San Martín como el hombre con quien Rosángela celebró su cumpleaños en un reconocido hotel de Lima. Según el informe, ambos se conocieron durante la celebración de Año Nuevo 2025, en un viaje a Tulum, México, y desde entonces han mantenido constante comunicación y encuentros en Perú y Chile.

Por ahora, Rosángela Espinoza continúa enfocada en sus proyectos profesionales y en disfrutar su relación sin presiones. No obstante, sus recientes declaraciones dejan claro que, en algún momento, la maternidad podría convertirse en una nueva etapa en su vida junto a Edgard San Martín.