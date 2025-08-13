Christian Cueva aún no puede regresar a las canchas. El último 31 de julio, 'Aladino' sufrió una dura lesión durante el partido entre Emelec vs Miguel Iturralde y no ha vuelto a jugar desde aquel entonces. Han pasado ya dos semanas y solo se conoce que continúa con su trabajo de recuperación. Sin embargo, en los últimos días, la prensa ecuatoriana deslizó cuál sería la posible dolencia del volante peruano que lo estaría alejando tanto tiempo del fútbol.

De acuerdo a los medios del país vecino, Christian Cueva presentaría un problema en el isquiotibial. Por ello, aún no se puede establecer una fecha para volver a pisar una cancha de fútbol.

Prensa de Ecuador señaló qué lesión sufriría Christian Cueva

Emelec aún no ha emitido un informe médico oficial sobre la lesión de Christian Cueva, pero según el programa 'De Una Studio Fútbol', el delantero peruano estaría aquejado de una molestia en los isquiotibiales.

"Lo de Christian Cueva es un problema en el isquiotibial. Parece que es un microdesgarro. Viene con una molestia y su baja podría ser de más de un partido", señalaron en el panel del programa.

¿Christian Cueva renovará con Emelec?

En declaraciones a KCH Radio de Ecuador, Jorge Guzmán, presidente de Emelec, afirmó que Christian Cueva es uno de los jugadores más apreciados por la hinchada y adelantó que en breve iniciarán las gestiones para asegurar su permanencia en Emelec, club con el que tiene vínculo contractual hasta junio de 2026.

"Cueva es un jugador que se ha interiorizado mucho con el club. Nosotros queremos que él continúe. Esperamos que el jugador y las condiciones económicas que se presenten sigan siendo favorables para que este jugador continúe en el plantel", comentó.