HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Espectáculos

Pamela López revela por primera vez qué amigo de Christian Cueva le habría presentado a Pamela Franco

Durante un concierto, Paul Michael, pareja de Pamela López, recibió llamadas de un número ecuatoriano. López detalló el nombre del desconocido, quien intentó pedirle perdón en varias ocasiones.

Pamela López, madre de los hijos de Christian Cueva.
Pamela López, madre de los hijos de Christian Cueva. | Foto: Composición LR/Instagram/Pamela López

Pamela López reveló por primera vez el nombre del amigo de Christian Cueva que le habría presentado a Pamela Franco, durante la emisión del programa 'Amor y fuego' del 12 de agosto. Durante una presentación de la Orquesta Candela en el aniversario del Club Universitario en el Estadio Monumental, Paul Michael, pareja de López, recibió llamadas y mensajes insistentemente de un número con el código internacional ecuatoriano.

Tras el concierto, Paul le mostró el teléfono a Pamela López, quien explicó que el número correspondía a un amigo de Christian Cueva, el cual vivía con él en Ecuador. “Apenas acabó el concierto, me dice: 'Quiero mostrarte algo. Me han llamado insistentemente un número de Ecuador'". Luego, detalló que se trataría "del número de su amigo, el que vive con él en Ecuador", precisó.

PUEDES VER: Pamela López le hace fuerte exigencia a Christian Cueva tras supuestas llamadas: “Respeta tu relación y respeta la mía”

lr.pe

¿Quién es el amigo de Christian Cueva que le habrá presentado a Pamela Franco?

Pamela López, madre de los hijos de Christian Cueva, detalló que el amigo en cuestión era un hombre identificado como Mariño, originario de Chimbote. Según López, aquello dejó de hablarle durante varios años. En su momento, fue Mariño quien aparentemente presentó Pamela Franco a Cueva.

“Y cuando me muestra, resulta que se trataba de un tipo que se hace llamar Mariño, un tipo chimbotano que por años dejó de hablarle cuando yo me enteré todo lo que hacían juntos. Él le presentó a la (...) en su casa y actualmente viven juntos en Ecuador”, remarcó.

López también mencionó que, antes de casarse con Cueva, le puso como condición que se alejara de personas de mala influencia. Sin embargo, parece que ambos volvieron a reunirse y actualmente viven juntos en Ecuador.

“Antes de casarme fue una de mis condiciones, que se aleje de toda la gente lacra que lo acompañaba. Bueno, al parecer volvieron a juntarse y ahora viven juntos en Ecuador. Y como ambos son borrachos, parece que estuvieron tomando”, precisó.

PUEDES VER: Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva: "No le vaya a pasar algo"

lr.pe

Amigo de Christian Cueva le habría pedido disculpas anteriormente a Pamela López

La influencer también compartió que, a pesar de haberlo apartado de su vida, Mariño intentó en varias ocasiones pedirle perdón por su comportamiento, incluso enviándole mensajes de disculpas en septiembre de 2022.

“Eso me escribió ese tipo cuando yo lo aparté de mi vida. De mil maneras me pedía disculpas porque buscaba nuevamente estar junto a nosotros”, comentó la empresaria.

“Hola Pamela, buenos días. Te saludo, Mariño. Bueno, te escribo después de mucho tiempo. Primeramente, decirte que la vida golpea y mucho me ha golpeado mucho. He tenido muchos errores. Yo no vengo a excusarme, solo vengo a pedirte disculpas porque cuando estuve en tu entorno fui feliz y nunca valoré el cariño, el amor que me brindó tu familia y tú. Solo quiero que me disculpes para yo poder hacer mi vida y nunca más pensar en ustedes. Si alguna vez te fallé, discúlpame de todo corazón”, se lee el mensaje dirigido a la creadora de contenido.

Notas relacionadas
Christian Cueva niega polémico contacto con novio de Pamela López y responde: "Tomaré acciones legales respectivas"

Christian Cueva niega polémico contacto con novio de Pamela López y responde: "Tomaré acciones legales respectivas"

LEER MÁS
Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva: "No le vaya a pasar algo"

Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva: "No le vaya a pasar algo"

LEER MÁS
Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Monique Pardo gana demanda a América TV y Gisela Valcárcel: recibiría S/30.000 por accidente en programa

Monique Pardo gana demanda a América TV y Gisela Valcárcel: recibiría S/30.000 por accidente en programa

LEER MÁS
Filtran chats de exchico reality Chevy en los que manipula a la madre de su hija recién nacida: "S/50 a la semana o no doy nada"

Filtran chats de exchico reality Chevy en los que manipula a la madre de su hija recién nacida: "S/50 a la semana o no doy nada"

LEER MÁS
Pamela López le hace fuerte exigencia a Christian Cueva tras supuestas llamadas: “Respeta tu relación y respeta la mía”

Pamela López le hace fuerte exigencia a Christian Cueva tras supuestas llamadas: “Respeta tu relación y respeta la mía”

LEER MÁS
Magaly Medina hunde a Génesis Tapia por aspirar al Congreso sin poder responder preguntas de política: "Ni Acuña"

Magaly Medina hunde a Génesis Tapia por aspirar al Congreso sin poder responder preguntas de política: "Ni Acuña"

LEER MÁS
Jorge Luna es absuelto de denuncia de discriminación presentada por el Mincul tras autodenominarse “marrón”: “Me parece un chiste”

Jorge Luna es absuelto de denuncia de discriminación presentada por el Mincul tras autodenominarse “marrón”: “Me parece un chiste”

LEER MÁS
Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de 'Yo soy' cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de 'Yo soy' cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Espectáculos

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

¿Quién es César Vega? El salsero peruano que saltó a la fama a los 17 años y es acusado por su expareja de violencia

Así inició el amor de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: Gucci, sus 5 hijos y una boda en camino tras 9 años juntos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota