Pamela López revela por primera vez qué amigo de Christian Cueva le habría presentado a Pamela Franco

Pamela López reveló por primera vez el nombre del amigo de Christian Cueva que le habría presentado a Pamela Franco, durante la emisión del programa 'Amor y fuego' del 12 de agosto. Durante una presentación de la Orquesta Candela en el aniversario del Club Universitario en el Estadio Monumental, Paul Michael, pareja de López, recibió llamadas y mensajes insistentemente de un número con el código internacional ecuatoriano.

Tras el concierto, Paul le mostró el teléfono a Pamela López, quien explicó que el número correspondía a un amigo de Christian Cueva, el cual vivía con él en Ecuador. “Apenas acabó el concierto, me dice: 'Quiero mostrarte algo. Me han llamado insistentemente un número de Ecuador'". Luego, detalló que se trataría "del número de su amigo, el que vive con él en Ecuador", precisó.

¿Quién es el amigo de Christian Cueva que le habrá presentado a Pamela Franco?

Pamela López, madre de los hijos de Christian Cueva, detalló que el amigo en cuestión era un hombre identificado como Mariño, originario de Chimbote. Según López, aquello dejó de hablarle durante varios años. En su momento, fue Mariño quien aparentemente presentó Pamela Franco a Cueva.

“Y cuando me muestra, resulta que se trataba de un tipo que se hace llamar Mariño, un tipo chimbotano que por años dejó de hablarle cuando yo me enteré todo lo que hacían juntos. Él le presentó a la (...) en su casa y actualmente viven juntos en Ecuador”, remarcó.

López también mencionó que, antes de casarse con Cueva, le puso como condición que se alejara de personas de mala influencia. Sin embargo, parece que ambos volvieron a reunirse y actualmente viven juntos en Ecuador.

“Antes de casarme fue una de mis condiciones, que se aleje de toda la gente lacra que lo acompañaba. Bueno, al parecer volvieron a juntarse y ahora viven juntos en Ecuador. Y como ambos son borrachos, parece que estuvieron tomando”, precisó.

Amigo de Christian Cueva le habría pedido disculpas anteriormente a Pamela López

La influencer también compartió que, a pesar de haberlo apartado de su vida, Mariño intentó en varias ocasiones pedirle perdón por su comportamiento, incluso enviándole mensajes de disculpas en septiembre de 2022.

“Eso me escribió ese tipo cuando yo lo aparté de mi vida. De mil maneras me pedía disculpas porque buscaba nuevamente estar junto a nosotros”, comentó la empresaria.

“Hola Pamela, buenos días. Te saludo, Mariño. Bueno, te escribo después de mucho tiempo. Primeramente, decirte que la vida golpea y mucho me ha golpeado mucho. He tenido muchos errores. Yo no vengo a excusarme, solo vengo a pedirte disculpas porque cuando estuve en tu entorno fui feliz y nunca valoré el cariño, el amor que me brindó tu familia y tú. Solo quiero que me disculpes para yo poder hacer mi vida y nunca más pensar en ustedes. Si alguna vez te fallé, discúlpame de todo corazón”, se lee el mensaje dirigido a la creadora de contenido.