Ramiro Saavedra, el primer ganador de 'Yo Soy' con su imitación de Kurt Cobain, confirma su pasión por la música. | Foto: Composición LR/Carlos Retamozo/Biografías y Vidas

En 2012, un joven músico arequipeño irrumpió en la televisión nacional imitando la voz rasposa y la estética de Kurt Cobain. Su nombre: Ramiro Saavedra. Su participación en la primera temporada de Yo Soy no solo le dio la victoria, sino que también lo catapultó a escenarios dentro y fuera del país. Trece años después, Saavedra sigue fiel a su primera y única vocación: la música.

En entrevista con La República, el artista recordó que ya se dedicaba a tocar antes de llegar a la televisión, y que el programa simplemente amplificó su alcance. Hoy, en 2025, combina tres facetas: tributos a Nirvana, presentaciones como solista con temas propios y trabajos esporádicos con su banda OLAF. También ejerce como coach vocal online para alumnos en México, Chile, Ecuador y Estados Unidos.

Ramiro Saavedra y su trabajo musical: “Voy donde me lleven”

Lejos de limitarse a grandes conciertos, Ramiro canta en todo tipo de eventos. “Yo trabajo en quinceañeros, esta fecha tuve un matrimonio, he cantado en pedida de mano. No hay evento grande ni chico, voy donde me lleven”, dice. Además, asegura que él mismo gestiona sus contratos directamente a través de sus cuentas de Instagram y TikTok, donde aparece como @ramirosaavedralinares.

Su canal de YouTube 'Ramiro Saavedra', abierto tras 'Yo Soy', fue clave para seguir conectado con el público. “Desde que salí del programa la gente me decía: ¿Dónde estás? ¿Qué piensas hacer ahora?”, cuenta. Recuerda que no hay día en que no le pidan una foto o un autógrafo. “He firmado guitarras, frentes, casacas… Nunca he dicho no”.

Música sin "plan B" para Ramiro Saavedra en Perú

Saavedra no concibe otra vida fuera de la música. “Yo vivo íntegramente de la música. Desde antes incluso de 'Yo Soy' ya tocaba y vivía de la música. Pienso morirme haciendo música, no tengo un plan B, música y nada”, afirma con convicción.

Recientemente, terminó de grabar un EP con canciones propias, todas en inglés, que él mismo compuso, produjo, mezcló y masterizó en su estudio. Aunque reconoce las dificultades del mercado peruano para lanzar música original, no deja de intentarlo. “En un país donde si quieres sacar tu música propia o tener exposición tienes que hacer algún tipo de escándalo, tener dinero o muchos contactos, nosotros, los de 'Yo Soy', no teníamos nada de eso. Graba el que tiene dinero, no el que tiene talento”, sostiene.

El legado de Ramiro Saavedra como el Kurt Cobain peruano de Yo Soy

Para él, imitar a Cobain sigue siendo un honor. “Lo voy a hacer las veces que la gente quiera. Yo soy feliz, es lo que me dio chamba”. Y aunque las giras y tributos continúan (ya tiene previsto viajar a Ecuador en enero), asegura que su motivación real es la conexión con el público.

Ramiro Saavedra reconoce su participación en el programa. “Tener la oportunidad de haber sido el primero en ganar, te marca. Siempre te acuerdas del primero” También opina que: “Yo Soy cambió la vida de un montón de gente, no solo la mía. No creo mucho en la suerte, yo creo en las oportunidades". "Y yo, hasta el último día, seguiré dedicado a la música”, concluye.