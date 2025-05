Susana Baca: "Hacer música es una forma de resistencia"

Hay dos grandes regresos de Susana Baca a los escenarios. El primero, hace cuatro años, cuando, descalza y bailando, fue recibida con el público de pie. Su presentación cerró una noche en que, bailarines, músicos, actores y artistas circenses volvían a estrenar una puesta en escena, pero con las medidas para enfrentar la pandemia. Eligió despedirse cantando ‘Negra presuntuosa’. “Fue muy emotivo, ¡lloramos!”, nos comenta en las butacas de la Alianza Francesa mientras llegan sus músicos.

El disco que grabó durante el confinamiento, A capella, ganó el Grammy Latino. Lo que vino después en la carrera de Susana Baca fue su participación en ‘Tiny Desk Concerts’, su disco Palabras urgentes, llenar teatros en Europa y su segunda nominación al Grammy norteamericano con Epifanías (2024). “La salud me obligó a descansar. Pero aquí estoy, nuevamente. He dejado de hacer muchas cosas, como grabar”.

Ese segundo regreso empezó hace seis meses. “Tantos meses en una cama te quitan la facultad de movimiento. Entonces, tuve que hacer terapia física diaria. Hasta hace una semana he seguido haciéndola. Ahora ya estamos haciendo yoga. Es como aprender a caminar, como un niñito”.

Pero lo que hace Susana Baca en ‘Estar viva’ es superlativo; puede pasar de la celebración y del baile con ‘Sorongo’ a lo emotivo con su versión de ‘Hasta la raíz’. Inicia con ‘Como la cigarra’. “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí, resucitando”, canta. El año pasado fue su primer concierto después de ser dada de alta. “Yo tuve que ir en silla de ruedas, porque hubiera llegado no sé cuándo del estacionamiento al escenario(sonríe). Entonces llego, me subo al escenario, y he cantado y he bailado porque la gente me recibió así, con una ovación, como diciéndome: ‘Qué gusto que estés viva’”.

La cantante y exministra de Cultura tiene varias canciones por grabar. “Casi son como cinco discos. Entonces, estoy empezando este trabajo con estos músicos. Creo que la música es la única forma de resistencia que tengo. He tenido la posibilidad de estar viva, a pesar de que estaba ya con un pie hacia el otro lado”.

Cuando se supo que estaba internada en UCI, miles se volcaron a las redes sociales para comentar sobre la carrera de Susana Baca como artista, investigadora y política. “Aprecio mucho la cercanía de la gente. Ricardo (Pereira, su esposo) me enseñaba cómo me mandaban mensajes y cómo rezaban por mí”.

En paralelo, provocaba ciertas discusiones de derechas e izquierdas.

(Se ríe) Es verdad. ¡Todo eso se ha provocado! Por eso es importante estar viva y hacer estos conciertos. El 20 de agosto tengo la visita de Andrea Echeverri, vamos a cantar juntas. Nos queremos tanto con ella. Y hay una zona que a mí no me quiere. No me quiere del todo. Pero algo está pasando contra la cultura, están cerrando cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo quitan ese programa maravilloso de cine en el canal del Estado? Y quitan el Gran Teatro Nacional a artistas que, de repente, piensan de manera diferente. Les cierran las puertas.

¿Es uno de los años más complicados para ser artista en Perú?

Sí, sí. Hay como una cacería, ¿no? O sea, si levantas la voz, hay una cacería. Estamos en esto, en la cultura, casi todos los artistas. Entonces, les tienen miedo. Nos tienen miedo.

“Hacer cultura ya es hacer política”

A Susana Baca le preguntaron más de una vez si volvería a ser ministra. Ahora prefiere no ahondar en su faceta como política y cuenta que a veces busca desintoxicarse de la coyuntura. “No puedo mirar, por ejemplo, las noticias y ver las matanzas que hay en Gaza. Hay una cuestión de racismo y de limpieza étnica”. Piensa que, si los fallecidos en las marchas contra Dina Boluarte hubiesen sido limeños, la reacción sería distinta. “No hubiera sido igual. Yo no puedo no decir nada; hacer cultura ya es hacer política”.

En anteriores entrevistas, la cantante nos ha dicho que varios políticos la decepcionaron. Le pasa lo mismo con el actual gobierno. “Y es una lástima que sea mujer porque nos ha arrastrado a las mujeres, sobre todo, a que nunca más quieran una presidenta, aunque haya una que sí merece serlo. Al hacerse todas esas cirugías, representa a la mujer más frívola”.

El cine peruano ha sido afectado ahora. Para algunos cineastas, hay intereses económicos y políticos detrás de la nueva ley de cine ¿De qué se trata para usted?

Es más político, ¿no? Porque, ¿qué quieren los políticos? Censurar lo que tú hagas culturalmente. Si es distracción, no, pero si vas a cantar canciones políticas como cantan los raperos, no. Es como el regreso de los años 60 cuando había una institución que se formó en Argentina y que a la cabeza estaba Mercedes Sosa. Que tuvo que salir del país porque, si no, los mataban, los silenciaban. En Perú, los raperos están tomando esa posta.

Escribió sus memorias. ¿En qué se centrará su documental?

Me animo porque conozco a Michelle (Alexander) y supe que hizo este cortometraje (Zulen y yo, sobre Dora Mayer) con mi actriz favorita, Norma Martínez, y ha recibido un premio. Además, me encantó la idea de trabajar con un escritor como Hugo Coya; es una persona muy comprometida con el Perú. Creo que será, sobre todo, acerca de esta parte que yo tengo de ser una imagen de los afrodescendientes. Aún somos un país racista, lamentablemente.

En sus inicios en la música, algunos le cerraron las puertas. ¿Ha sido difícil también ser mujer en la industria?

Cuesta muchísimo. Una vez, pero esto fue en un país lejano, yo buscaba abrirme camino y entonces me dice un fotógrafo: ‘Tiene que tomarse unas fotos para hacer la campaña’. Llego donde el fotógrafo y me dice: ‘Sáquese la ropa’. Yo le dije: ‘Pero si yo soy una cantante’. Me fui. Claro que no es fácil ser mujer. Hay piedras en el camino, una tras otra. Por eso aprecio tanto a mi compañero. Como dice el poema de Benedetti, “somos mucho más que dos”. Él se hace cargo. Él tiene que hacer las cosas difíciles, ¿no? Y yo me dedico a la música. Encontrar a alguien que te apoye es fundamental para poder hacer tu trabajo.

¿Y como política? Recuerdo que alguna vez dijo que volvería a ser ministra solo si hay un presidente como Mujica.

Bueno, es el padre de toda la movida política, de nosotros, de todos. Fue un hombre tan honesto. Él dice, ‘si quieres plata, no tienes que ser político’.

¿Qué recuerda de sus años como maestra que lo relaciona con la actualidad?

-Cuando enseñaba en las alturas de Tarma y venía una señora que me entregaba a su hijito en el colegio, lo mandaba con su loncherita porque él no podía regresar a su casa porque no había padre. Ella se iba a cosechar, tenía que subir un cerro. Es una indignación cuando dicen que el peruano es flojo o que es pobre porque quiere, ¡imagínate! Entonces, el peruano es bueno y tengo fe que tenemos que salir de esta situación, de estar hundidos en un pozo pestífero. No podemos seguir votando por estas lacras. Nuestra lucha continúa, pero tenemos que ser conscientes.