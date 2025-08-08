HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Un cabecilla del Tren de Aragua estuvo preso más de dos años en Chile y nunca lo supieron

Junior Castillo, cabecilla del Tren de Aragua, fue detenido en Chile bajo identidad falsa y estuvo preso durante más de dos años sin que las autoridades descubrieran su verdadero perfil criminal.

El Tren de Aragua opera en al menos ocho países de América Latina, incluyendo Chile. Foto: composiciónLR/La Tercera/El País
El Tren de Aragua opera en al menos ocho países de América Latina, incluyendo Chile. Foto: composiciónLR/La Tercera/El País

La reciente detención de Junior Misael Castillo Betancourt, conocido como 'Junior enano', ha desvelado uno de los casos más alarmantes de infiltración del crimen organizado en Chile. Este líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina, permaneció en una cárcel de Valparaíso sin levantar sospechas, a pesar de ser un fugitivo de la justicia venezolana. Este episodio ha sacado a la luz las fallas en los sistemas de identificación y cooperación internacional entre países, especialmente en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado.

Castillo, que operaba bajo una identidad falsa en Chile, fue condenado por microtráfico de drogas en 2024. Sin embargo, su verdadera identidad no fue descubierta hasta meses después, lo que pone en evidencia serias deficiencias en el control migratorio y en el sistema de seguridad. Este caso no solo refleja los retos internos de Chile, sino también la compleja red de crimen transnacional que afecta a toda América Latina.

PUEDES VER: Mujer se hace pasar por candidata para alcalde de la Guayana Esequiba: solicitaba dinero y materiales de construcción

lr.pe

¿Quién es el cabecilla del Tren de Aragua que permaneció en Chile?

Junior Misael Castillo Betancourt, alias 'Junior enano', es un cabecilla de alto rango del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más temidas de Venezuela, con influencia en varios países de América Latina, incluyendo Chile. Originario de Venezuela, Castillo fue identificado por la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile tras un largo proceso de investigación. En 2023, las autoridades chilenas detuvieron a Castillo bajo un nombre falso: Junior Daniel Castillo Betancur, lo que permitió que pasara desapercibido durante más de dos años en prisión sin que su verdadera identidad fuera descubierta.

El Tren de Aragua, liderado por Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', es conocido por sus actividades de extorsión, tráfico de drogas y asesinatos. La banda, nacida en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, ha extendido su influencia por todo el continente, operando en países como Colombia, Perú, Ecuador, y, como se ha demostrado, en Chile. Castillo, que fue uno de los miembros clave en la expansión de esta red criminal, operaba en Chile con una falsa identidad, lo que facilitó su integración en las estructuras del crimen organizado local.

A pesar de estar involucrado en delitos graves, como extorsión y homicidio en Venezuela, la detección de su identidad fue un proceso largo y complejo. Fue solo cuando la PDI cruzó sus huellas dactilares con los registros de Interpol que se confirmó su vinculación con el Tren de Aragua. La alerta roja de Interpol emitida por su fuga de la cárcel de Tocorón hizo posible su identificación y posterior traslado a una cárcel de máxima seguridad.

PUEDES VER: Régimen de Venezuela afirma que impidió atentado con bombas en zona comercial y responsabiliza a EE. UU.: detuvo a 15 implicados

lr.pe

¿Dónde está ahora 'Junior enano'?

Actualmente, Junior Misael Castillo Betancourt se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en Santiago, Chile, tras ser trasladado desde la cárcel de Valparaíso. Su detención pone de relieve el importante papel que juega la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Aunque el proceso de identificación fue tardío, el gobierno chileno ha destacado el esfuerzo de la PDI al lograr finalmente vincular a Castillo con los registros internacionales.

Este caso también resalta los desafíos que enfrentan las autoridades chilenas para identificar a criminales que ingresan al país de manera irregular. Castillo ingresó a Chile de forma clandestina hace más de tres años, escapando de las autoridades venezolanas por la extensa frontera del país. A pesar de su historial criminal, logró pasar desapercibido hasta que, en 2023, fue arrestado durante una fiscalización policial por porte de drogas y armas. En su celular, las autoridades encontraron un video en el que exhibía un arsenal de armas y dinero en efectivo, lo que añadió más pruebas a su implicación en actividades criminales.

La captura de Castillo no es un caso aislado. Otros miembros del Tren de Aragua, incluidos altos jerarcas, han sido arrestados en Chile en los últimos años. Sin embargo, la falta de una cooperación más estrecha entre Chile y Venezuela, especialmente en materia de seguridad, ha permitido que muchos delincuentes se infiltren en el país sin ser detectados a tiempo. La situación se agrava debido a la ausencia de una embajada venezolana en Chile, lo que dificulta la comunicación entre las autoridades de ambos países.

