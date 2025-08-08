HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra
EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     
Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY
Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     Sigue La Mañanera de Claudia Sheinbaum HOY     
Mundo

Conductor de tren es despedido por grabar TikTok durante su jornada laboral en Bélgica: justicia avaló la decisión

Un maquinista fue despedido tras grabar un TikTok durante la conducción de un tren. La justicia belga respaldó la decisión de la empresa, alegando riesgos en la seguridad.

Un maquinista belga fue despedido tras grabar un video en TikTok mientras conducía un tren, desatando una controversia sobre la seguridad.
Un maquinista belga fue despedido tras grabar un video en TikTok mientras conducía un tren, desatando una controversia sobre la seguridad. | Foto: composición LR/Freepik

Un maquinista belga fue despedido tras grabar y compartir un video en vivo en TikTok mientras conducía, lo que generó un problema de seguridad. Luego de que, en diciembre de 2024, el caso fuera público, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas (SNCB) anunció su despido.

El video, grabado en Grammont y Mons, fue considerado como una distracción peligrosa. Sin embargo, el exempleador defendió su postura, alegando que dicha acción no puso en peligro a los pasajeros y que su intención era promocionar la profesión. Lamentablemente, el Consejo de Estado de Bélgica respaldó la postura de la empresa.

PUEDES VER: Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

lr.pe

Hombre belga es despedido tras grabar TikTok durante su trabajo

De acuerdo con el diario L’Avenir, el incidente ocurrió en un trayecto entre Grammont y Mons. Asimismo, adelantó la decisión judicial que considera que el trabajador puso en riesgo la seguridad de los pasajeros y desprestigió a la empresa con su conducta.

El maquinista alegó a medios locales que, para grabar el video, empleó un trípode, por lo que no puso en peligro a las personas que realizaban el viaje. También aseguró que el contenido era positivo para las redes sociales y para la empresa.

Tras conocer la grabación, la SNCB (Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas) abrió un expediente disciplinario que concluyó con el despido del trabajador.

La SNCB justificó la sanción en una normativa interna que prohíbe expresamente a los maquinistas utilizar teléfonos inteligentes personales mientras se encuentran en el tren, incluso durante las paradas.

La empresa recalcó que los conductores de tren desempeñan una labor especialmente sensible para la seguridad y que cualquier distracción puede tener consecuencias graves. La justicia apoyada en este hecho concluyó dándole la razón.

Hombre belga alega que todo fue para promocionar su empleo en TikTok

El empleado despedido recurrió a la decisión ante el Consejo de Estado, argumentando que había colocado su teléfono en un trípode y que se mantuvo concentrado en la conducción.

El Consejo de Estado rechazó estos argumentos, considerando que su comportamiento fue "extremadamente irresponsable y peligroso".

La corte concluyó que su actitud afectó negativamente tanto la imagen de la empresa como la de los Ferrocarriles Belgas en general, destacando que la normativa sobre el uso de dispositivos móviles por parte de los maquinistas es clara y no admite interpretaciones debido a la prioridad de la seguridad ferroviaria. En consecuencia, la justicia belga decidió no suspender el despido.

Notas relacionadas
Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

LEER MÁS
Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

LEER MÁS
Mujer de 67 años encuentra al "amor de su vida" y este la estafa con miles de euros en Francia: "Fue mi error confiar"

Mujer de 67 años encuentra al "amor de su vida" y este la estafa con miles de euros en Francia: "Fue mi error confiar"

LEER MÁS
Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

Juliane Koepcke, la mujer alemana que sobrevivió sola en la Amazonía tras un trágico accidente aéreo

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pareja fallece al caer su auto por un acantilado durante una cita romántica en Brasil

Pareja fallece al caer su auto por un acantilado durante una cita romántica en Brasil

LEER MÁS
India suspende compra de armas y aviones a Estados Unidos tras avalancha de aranceles del 50% de Trump

India suspende compra de armas y aviones a Estados Unidos tras avalancha de aranceles del 50% de Trump

LEER MÁS
Gobierno de Trump acusa a Maduro de colaborar con cártel de Sinaloa y Tren de Aragua para introducir drogas en EEUU

Gobierno de Trump acusa a Maduro de colaborar con cártel de Sinaloa y Tren de Aragua para introducir drogas en EEUU

LEER MÁS
Dólar paralelo en Venezuela hoy, viernes 8 de agosto: consulta la tasa actualizada vía Monitor Dólar

Dólar paralelo en Venezuela hoy, viernes 8 de agosto: consulta la tasa actualizada vía Monitor Dólar

LEER MÁS
Gobierno de Trump duplica recompensa para arresto de Nicolás Maduro: "Es una amenaza para la seguridad nacional"

Gobierno de Trump duplica recompensa para arresto de Nicolás Maduro: "Es una amenaza para la seguridad nacional"

LEER MÁS
¿Cuál es el rol de Trump en los conflictos globales? Presidente de EE. UU. tiene una estrategia política ''basada en el dominio'', afirma politólogo

¿Cuál es el rol de Trump en los conflictos globales? Presidente de EE. UU. tiene una estrategia política ''basada en el dominio'', afirma politólogo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 8 de agosto: Bono Especial de Vacaciones, subsidios para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

¿Cuántas quincenas tiene un año calendario? Así puedes descubrir este misterio

Aumento del Bono de Guerra Económica de agosto 2025: fecha fija, nuevo monto y cómo cobrar en pocos pasos vía Sistema Patria

Mundo

Gobierno de Trump acusa a Maduro de colaborar con cártel de Sinaloa y Tren de Aragua para introducir drogas en EEUU

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

Luis Arce pide a las Fuerzas Armadas de Bolivia prepararse ante amenazas de desestabilización antes de las elecciones

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota