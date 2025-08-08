Un maquinista belga fue despedido tras grabar un video en TikTok mientras conducía un tren, desatando una controversia sobre la seguridad. | Foto: composición LR/Freepik

Un maquinista belga fue despedido tras grabar y compartir un video en vivo en TikTok mientras conducía, lo que generó un problema de seguridad. Luego de que, en diciembre de 2024, el caso fuera público, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas (SNCB) anunció su despido.

El video, grabado en Grammont y Mons, fue considerado como una distracción peligrosa. Sin embargo, el exempleador defendió su postura, alegando que dicha acción no puso en peligro a los pasajeros y que su intención era promocionar la profesión. Lamentablemente, el Consejo de Estado de Bélgica respaldó la postura de la empresa.

Hombre belga es despedido tras grabar TikTok durante su trabajo

De acuerdo con el diario L’Avenir, el incidente ocurrió en un trayecto entre Grammont y Mons. Asimismo, adelantó la decisión judicial que considera que el trabajador puso en riesgo la seguridad de los pasajeros y desprestigió a la empresa con su conducta.

El maquinista alegó a medios locales que, para grabar el video, empleó un trípode, por lo que no puso en peligro a las personas que realizaban el viaje. También aseguró que el contenido era positivo para las redes sociales y para la empresa.

Tras conocer la grabación, la SNCB (Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas) abrió un expediente disciplinario que concluyó con el despido del trabajador.

La SNCB justificó la sanción en una normativa interna que prohíbe expresamente a los maquinistas utilizar teléfonos inteligentes personales mientras se encuentran en el tren, incluso durante las paradas.

La empresa recalcó que los conductores de tren desempeñan una labor especialmente sensible para la seguridad y que cualquier distracción puede tener consecuencias graves. La justicia apoyada en este hecho concluyó dándole la razón.

Hombre belga alega que todo fue para promocionar su empleo en TikTok

El empleado despedido recurrió a la decisión ante el Consejo de Estado, argumentando que había colocado su teléfono en un trípode y que se mantuvo concentrado en la conducción.

El Consejo de Estado rechazó estos argumentos, considerando que su comportamiento fue "extremadamente irresponsable y peligroso".

La corte concluyó que su actitud afectó negativamente tanto la imagen de la empresa como la de los Ferrocarriles Belgas en general, destacando que la normativa sobre el uso de dispositivos móviles por parte de los maquinistas es clara y no admite interpretaciones debido a la prioridad de la seguridad ferroviaria. En consecuencia, la justicia belga decidió no suspender el despido.