Espectáculos

Cantante Yeison Jiménez contó que hasta 3 veces soñó que iba a morir en un accidente aéreo: "Dios me dio señales"

La revelación del cantante colombiano Yeison Jiménez sobre sus sueños premonitorios ha conmocionado a sus seguidores tras el fatal accidente que enluta a todo un país.

Cantante Yeison Jiménez falleció a los 34 años. Foto: composición LR/difusión
Cantante Yeison Jiménez falleció a los 34 años. Foto: composición LR/difusión

La muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez en un trágico accidente aéreo ocurrido el sábado 10 de enero en una zona rural de Boyacá ha conmocionado al país y revivido una inquietante confesión que el artista hizo en vida, cuando contó que soñó en tres ocasiones que moriría en un accidente de avión.

“Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté”, relató el cantante que falleció a los 34 años en una entrevista con Juan Pablo Raba para el pódcast 'Los hombres también lloran', en el que dio detalles sobre sus sueños repetitivos en los que se veía envuelto en accidentes aéreos.

Dua Lipa recomienda leer el libro peruano 'Cien Cuyes' y lo acerca a lectores internacionales este 2026

Yeison Jiménez y los sueños que anticiparon su trágica muerte en accidente aéreo

Según contó el propio cantante, los sueños seguían un patrón inquietante. “Yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo tres veces, nunca he dicho esto, nadie lo sabe”, reveló. Dos de esos sueños ocurrieron en España, donde aseguró que sintió que Dios le mostraba todo lo que debía hacer.

En uno de ellos, relató que llegaba al aeropuerto Olaya en Medellín y el capitán le decía que todo estaba listo. “Yo le digo ‘vaya, dele una vueltica al avión y vuelve’. El 'man' prende el avión, despega y cuando llega me dice ‘se me soltó un tubo, pero como iba liviano no pasó nada. Ya lo corregimos’”, contó. Sin embargo, despertó alarmado porque el capitán le advertía que iban a tener un accidente.

Ocho días después, volvió a soñar lo mismo, pero esta vez el desenlace era fatal. “Yo ya me subí al avión, se estrella. Faltaban 15 días para nacer mi hijo y yo empiezo a ver todo Medellín cómo me estoy yendo”, recordó, señalando que ese sueño ocurrió el 24 de mayo del año pasado.

En una tercera ocasión, volvió a experimentar la misma escena. “Me despierto a las 3:00 de la mañana, era un sueño. Llegamos al aeropuerto, me subí al avión, ignoré las tres señales… despega el avión, dura tres minutos, se nos va un motor y empiezo a ver toda la vida”, relató con la voz quebrada. Dijo que lograron regresar, pero fue una situación crítica que lo marcó profundamente.

Juan Pablo Raba se despide de Yeison Jiménez tras entrevistarlo sobre sus sueños

Juan Pablo Raba, actor, productor y presentador colombiano, fue quien entrevistó a Yeison Jiménez sobre sus repetitivos sueños relacionados con su muerte. La conmoción por la partida del cantante llevó a que sus seguidores recordaran aquella conversación que hoy cobra un significado especial.

El actor se despidió del cantante con una emotiva publicación en sus redes sociales. El artista compartió una fotografía en la que ambos aparecen fundidos en un fraterno abrazo. “Me quedo con tu generosidad, con tu sonrisa, con tu entusiasmo, con tus ganas, tu fuerza y tu honestidad. Me quedo con este abrazo. Descansa en paz”, escribió Raba en su cuenta de Instagram.

