Menor desaparecido en Surco ya se encuentra en Tumbes tras estar hospitalizado en Ecuador

Jhon Mikhael está bajo el cuidado de la PNP y el Ministerio de la Mujer, mientras espera la llegada de su madre. | Foto: composición LR/difusión

Jhon Mikhael, adolescente de 14 años reportado como desaparecido en Surco el último 2 de agosto, se encuentra en Tumbes. El traslado del menor se hizo desde el Hospital Básico del Cantón Colta, en la provincia de Chimborazo (Ecuador) hacia la región peruana alrededor de las 7.00 p. m. del último miércoles 6 de agosto.

A su llegada al país, que se dio gracias a acciones de acuerdo binacional entre Ecuador y Perú, el menor fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Tumbes, donde pasó por evaluaciones físicas y psicológicas, además de exámenes de medicina legal para garantizar su bienestar.

Menor reportado como desaparecido está bajo el cuidado de la PNP y el Ministerio de la Mujer

Es preciso mencionar que mientras el adolescente está a la espera de la llegada de su madre, se encuentra bajo la supervisión y cuidado del personal de la Unidad de Protección Especial al Menor del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Tumbes.

Del mismo modo, cabe señalar que el padre del menor fue intervenido por las autoridades ecuatorianas debido a que habría ingresado de manera ilegal. A su vez, se presume que ambos (Jhon Mikhael y su progenitor) habrían planeado ir hacia Estados Unidos.

Canales de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

