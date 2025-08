La nueva temporada de 'Yo soy' comenzó con fuerza este 2025. Durante el primer casting televisado el lunes 4 de agosto, Edith Quintana, imitadora de Olga Tañón, regresó al escenario del programa de Latina con un objetivo claro: reivindicarse como artista y 'ajustar' cuentas con Ricardo Morán. "Me la vas a pagar", advirtió con firmeza, sorprendiendo al jurado, que, además de ser juez histórico, es uno de los creadores y productores del formato en Perú.

La intervención de Quintana no pasó desapercibida. Tanto los demás jueces como los nuevos presentadores del reality de canto reaccionaron ante las declaraciones de la participante, quien prometió dedicarle a Morán una interpretación más contundente que 'Muchacho malo'.

Imitadora de Olga Tañón 'advierte' a Ricardo Morán

Todo comenzó cuando Edith Quintana pisó el escenario del casting, captando la atención por su presencia y carisma. Aunque no reveló de inmediato a quién interpretaría, bastaron unos segundos para que el jurado reconociera a Olga Tañón. Quintana, quien compartió que trabaja como cantante en una orquesta, dejó claro que no era una novata.

Ricardo Morán, en ese sentido, le comentó: "Tienes toda la pinta de tener experiencia en el escenario, se nota a leguas. ¿Es tu primera vez en 'Yo soy'?". La respuesta de Quintana fue directa y no pasó desapercibida. "Vine a 'Yo soy' hace 7 u 8 años y no volví porque tú me trataste mal, mi amor. Yo me acuerdo. Y ahora me la vas a pagar", manifestó, dejando a Jelly Reátegui y Carlos Alcántara, los nuevos jurados, con la boca abierta.

Ricardo Morán reacciona a las palabras de la imitadora de Olga Tañón

Lejos de incomodarse, Ricardo Morán respondió con una sonrisa ante el inesperado reclamo de la imitadora. Con tono relajado, soltó: "Me encanta cuando Olga Tañón canta 'Muchacho malo'". Pero Edith Quintana no se quedó atrás. Con picardía, remató la escena provocando carcajadas entre el jurado y el público: "Viene otra que es mejor... y es para él. Para ti, con mucho cariño".

Más adelante, Edith cumplió su promesa y le dedicó 'Bandolero' a Ricardo Morán. La participante no solo cantó con fuerza, sino que se acercó a su silla y lo hizo parte del show con un baile provocador que lo dejó tímido y con los lentes a punto de caer.