México acusa a Adidas de apropiación cultural tras presentación de sandalias con diseño zapoteco

La nueva colección de Adidas, en colaboración con el diseñador Willy Chavarría, ha generado la indignación del Gobierno de México. Foto: La Jornada/eBay

Una nueva colección de la marca Adidas ha generado la indignación del Gobierno de México. De acuerdo con las autoridades del estado de Oaxaca, la empresa de moda realizó "apropiación cultural al lanzar un modelo de sandalias que aseguran es copia de un diseño tradicional zapoteco.

Las autoridades locales señalan que las Oaxaca Slip-On, realizadas en colaboración con el diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarría, fueron producidas sin solicitar autorización o dar crédito a sus creadores originales de la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalalag. “Se apropiaron de un diseño único de los guaraches tradicionales”, afirmó el legislador Isaías Carranza a través de sus redes sociales.

Sheinbaum se pronuncia por polémica con sandalias de Adidas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como “usurpación de la creatividad de un pueblo originario” la comercialización del calzado “Oaxaca, Slip On” por parte de Adidas y el diseñador Willy Chavarría. En su conferencia matutina, la mandataria anunció que su gobierno trabaja en una ley para proteger expresiones culturales y no descartó acciones jurídicas: “Si no hay acuerdo, buscaremos otras vías para que se haga justicia”.

Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural, confirmó que la Secretaría de Cultura y el Indautor ya intervinieron y que Adidas inició conversaciones con el gobierno de Oaxaca para un posible resarcimiento al pueblo de Yalalag. Sheinbaum indicó que la prioridad es alcanzar un acuerdo, pero advirtió que, de no lograrse, se procederá legalmente para defender la propiedad intelectual colectiva afectada.

¿Quién es Willy Chavarría, el diseñador en el ojo del huracán por su colección con Adidas?

Willy Chavarría es un diseñador chicano nacido en Fresno, California, reconocido por fusionar moda, política y cultura latina en sus colecciones. Hijo de trabajadores agrícolas, creció influenciado por la estética de barrios mexicanos y estadounidenses, lo que le ha llevado a ser aplaudido en pasarelas de Nueva York y París. Su trabajo busca dar visibilidad a comunidades marginadas, integrando referencias culturales en prendas que desafían estereotipos y transmiten mensajes sociales.

En junio último estuvo inmerso en la polémica luego de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo acusó de "glorificar a los criminales". Esta crítica hizo referencia a la presentación de una de sus colecciones en la Semana de la Moda de París, donde presentó a hombres tatuados y con ropa como la de los presos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad para pandilleros.