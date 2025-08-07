HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Tecnología

Nueva función de Instagram pone en peligro la seguridad de sus usuarios y atraería extorsionadores: descubre como desactivarla

La herramienta está activa tanto en dispositivos Android como en iPhone y puede aumentar riesgos de seguridad como extorsiones o secuestros.

Instagram ha lanzado una nueva función llamada "Mapa de contenido" que permite visualizar las ubicaciones exactas de publicaciones.
Instagram ha lanzado una nueva función llamada "Mapa de contenido" que permite visualizar las ubicaciones exactas de publicaciones. | composición LR

Instagram ha lanzado una nueva función de “Mapa de contenido”. Esta herramienta muestra los lugares exactos donde se han hecho publicaciones (como fotos, reels o historias) en un mapa interactivo. Desde inicios de julio, usuarios ya habían notado que la aplicación se había actualizado para que se pueda compartir la ubicación en tiempo real en un mapa, que se asemeja a Snapchat.

Meta hizo el anuncio oficial este 6 de agosto. La función ya está activa tanto en dispositivos Android como en iPhone, lo cual ha alertado por su peligro a la seguridad, ya que se expone a las personas a posibles extorsiones o, incluso, secuestros. Por ello, es importante saber cómo modificarla o desactivarla. Además, la app trae nuevos cambios en la función de reels que recuerdan a la plataforma de TikTok.

PUEDES VER: ¿Te desahogas con ChatGPT? Su CEO, Sam Altman, advierte que el chat con la inteligencia artificial puede ser evidencia legal

lr.pe

¿Cómo desactivar la función de compartir ubicación en Instagram?

El mapa muestra las publicaciones públicas hechas desde una ubicación específica. Se puede hacer zoom por regiones, calles y ver qué se ha compartido en esa zona. Esto puede ser útil para turistas, negocios o creadores de contenido, pero la nueva función de Instagram también puede exponer datos personales sensibles. Muchas personas comparten su localización sin saberlo. Así puedes detener la opción:

  • Abre el mapa desde tus mensajes directos en Instagram.
  • Toca el ícono de configuración.
  • Activa la opción “modo invisible”.
  • Elige cuánto tiempo quieres mantenerlo activo: 3 horas, 24 horas o indefinidamente.
  • Alternativamente, para optar por compartir ubicación, selecciona "amigos", "amigos cercanos" o elige personas específicas.
  • Guarda los cambios

También es recomendable desactivar el acceso a la ubicación desde la configuración general del teléfono, y revisar qué otras apps tienen el permiso.

PUEDES VER: Arrestan a modelo luego de que su esposo fuese encontrado muerto por apuñalamiento en EEUU: tenía orden de alejamiento

lr.pe

Instagram lanza nuevas funciones de reposts y reels

Ahora los usuarios pueden volver a compartir Reels que encuentren en perfiles públicos, así como publicaciones del feed, para mostrarlas a sus propios seguidores. Además, esas publicaciones aparecerán en el feed de tus amigos y seguidores, y también se guardarán en una pestaña especial dentro de tu perfil. Así, será más fácil volver a encontrar y ver todo lo que has compartido.

Por último, la nueva pestaña llamada “Amigos” dentro de Reels permitirá a los usuarios ver contenido público con el que sus amigos han interactuado, y facilita comenzar conversaciones sobre los vídeos. Si quieres editar o desactivar esta función, debes ir a tu sección de Configuración y actividad, bajar hasta la pestaña “Actividad en amigos” y elegir con quién quieres compartir esa información.

Notas relacionadas
¿Te desahogas con ChatGPT? Su CEO, Sam Altman, advierte que el chat con la inteligencia artificial puede ser evidencia legal

¿Te desahogas con ChatGPT? Su CEO, Sam Altman, advierte que el chat con la inteligencia artificial puede ser evidencia legal

LEER MÁS
Reggaetonero causa indignación en redes tras fingir un desmayo durante programa en vivo: "Con la salud no se juega"

Reggaetonero causa indignación en redes tras fingir un desmayo durante programa en vivo: "Con la salud no se juega"

LEER MÁS
Influencer rusa se fractura la columna después de intentar recrear un reto viral de Nicki Minaj en redes sociales

Influencer rusa se fractura la columna después de intentar recrear un reto viral de Nicki Minaj en redes sociales

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Buscas un smartphone potente? Publican nuevo ranking de los 10 mejores teléfonos en la actualidad

¿Buscas un smartphone potente? Publican nuevo ranking de los 10 mejores teléfonos en la actualidad

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

Tecnología

Descubre las funciones de inteligencia artificial más útiles que Google ofrece para tu cuenta

Descubre las funciones de inteligencia artificial más útiles que Google ofrece para tu cuenta

La nueva función de WhatsApp cambia cómo se maneja la privacidad en estados y grupos

¿Piensas salir de viaje? Experta en ciberseguridad revela cómo proteger tu casa usando Google Maps

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota