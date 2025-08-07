Instagram ha lanzado una nueva función de “Mapa de contenido”. Esta herramienta muestra los lugares exactos donde se han hecho publicaciones (como fotos, reels o historias) en un mapa interactivo. Desde inicios de julio, usuarios ya habían notado que la aplicación se había actualizado para que se pueda compartir la ubicación en tiempo real en un mapa, que se asemeja a Snapchat.

Meta hizo el anuncio oficial este 6 de agosto. La función ya está activa tanto en dispositivos Android como en iPhone, lo cual ha alertado por su peligro a la seguridad, ya que se expone a las personas a posibles extorsiones o, incluso, secuestros. Por ello, es importante saber cómo modificarla o desactivarla. Además, la app trae nuevos cambios en la función de reels que recuerdan a la plataforma de TikTok.

¿Cómo desactivar la función de compartir ubicación en Instagram?

El mapa muestra las publicaciones públicas hechas desde una ubicación específica. Se puede hacer zoom por regiones, calles y ver qué se ha compartido en esa zona. Esto puede ser útil para turistas, negocios o creadores de contenido, pero la nueva función de Instagram también puede exponer datos personales sensibles. Muchas personas comparten su localización sin saberlo. Así puedes detener la opción:

Abre el mapa desde tus mensajes directos en Instagram.

Toca el ícono de configuración.

Activa la opción “ modo invisible ”.

”. Elige cuánto tiempo quieres mantenerlo activo: 3 horas, 24 horas o indefinidamente.

Alternativamente, para optar por compartir ubicación, selecciona "amigos", "amigos cercanos" o elige personas específicas.

Guarda los cambios

También es recomendable desactivar el acceso a la ubicación desde la configuración general del teléfono, y revisar qué otras apps tienen el permiso.

Instagram lanza nuevas funciones de reposts y reels

Ahora los usuarios pueden volver a compartir Reels que encuentren en perfiles públicos, así como publicaciones del feed, para mostrarlas a sus propios seguidores. Además, esas publicaciones aparecerán en el feed de tus amigos y seguidores, y también se guardarán en una pestaña especial dentro de tu perfil. Así, será más fácil volver a encontrar y ver todo lo que has compartido.

Por último, la nueva pestaña llamada “Amigos” dentro de Reels permitirá a los usuarios ver contenido público con el que sus amigos han interactuado, y facilita comenzar conversaciones sobre los vídeos. Si quieres editar o desactivar esta función, debes ir a tu sección de Configuración y actividad, bajar hasta la pestaña “Actividad en amigos” y elegir con quién quieres compartir esa información.