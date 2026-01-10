HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Fallece Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular colombiana, en un siniestro aéreo

Según información oficial de las autoridades de Colombia, la aeronave en la que viajaba el cantante no logró tomar altura y terminó incinerada a pocos metros de la pista.

Yeison Jiménez, reconocido cantautor de música popular colombiana, falleció este sábado 10 de enero tras un accidente aéreo registrado entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, según confirmó la Aeronáutica Civil de Colombia.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades colombianas, el accidente involucró a una aeronave con matrícula N325FA, la cual había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. A bordo viajaban seis personas: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, entre ellos el artista de 34 años.

Comunicado de la Aeronáutica Civil de Colombia

A través de un comunicado, la Aeronáutica Civil informó que, tras la activación de la señal de emergencia, se pusieron en marcha los protocolos de búsqueda, rescate y atención en coordinación con las autoridades competentes. “La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activa el protocolo de investigación”, señaló la entidad en la misiva oficial.

Según el reporte preliminar, la aeronave se preparaba para despegar desde Paipa, pero no alcanzó a elevarse. Un video grabado por personas presentes en el lugar muestra el momento exacto en que el avión toma velocidad en la pista, se desvía y, segundos después, sale de la franja de despegue hasta impactar en una finca ubicada en Romitas, sector Merengo.

