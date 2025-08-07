El Festival Chim Pum Callao 2025 se celebrará el 16 de agosto en el estadio Campolo Alcalde, con la participación de artistas peruanos como Zaperoko y K´Llao, y leyendas de la salsa internacional. Foto: difusión. | Foto: difusión.

A pocos días de realizarse una nueva edición del Festival Chim Pum Callao 2025, con el que se busca celebrar los 189 años del Primer Puerto del Perú; los organizadores confirmaron la participación de diversos artistas peruanos, como Zaperoko y K´Llao. Este evento se realizará este sábado 16 de agosto en el estadio Campolo Alcalde en La Perla.

El Festival Chim Pum Callao 2025 no solo brillará con talento local. La cartelera internacional incluye a leyendas de la salsa como El Gran Combo de Puerto Rico, La Sonora Ponceña, Adolescentes Orquesta, Viti Ruiz y Gerardo Rivas, quienes pondrán a bailar a todo el estadio.

Artistas nacionales estarán en el Chim Pum Callao 2025



Además de Zaperoko y K´Llao, los otros artistas locales confirmados para la próxima edición del Festival Chim Pum Callao 2025 son Engerbeth Tapia y Maryto y su Salón, todos orgullosamente chalacos.

Una de las grandes sorpresas de esta edición es Angeli Boza, joven cantante que ha conquistado al Callao con su impresionante voz y carisma en el escenario. “Estoy emocionada y feliz de cantarle a mi gente. El público chalaco es exigente, pero estoy preparada para dar lo mejor de mí”, señaló la artista, considerada ya la nueva musa de la salsa chalaca.

¿Cómo comprar entradas para el Chim Pum Callao 2025?



¡El Callao está de fiesta y la salsa no puede faltar! Todo va quedando listo para celebrar, por todo lo alto, una nueva edición del Chim Pum Callao 2025. Este sábado 16 de agosto, el estadio Campolo Alcalde en La Perla será escenario de un evento sin precedentes con grandes exponentes de la música chalaca. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Los organizadores anunciaron que, debido a la alta demanda, se han habilitado nuevas localidades en la Zona Explanada, que ya se encuentra cerca de agotarse. Aunque hace unos meses se anunció un "sold out", ahora hay una nueva oportunidad para adquirir entradas.

La Municipalidad del Callao, liderada por el alcalde Pedro Spadaro, ha decidido apostar por el talento de casa. “Somos cuna de grandes talentos y nuestras figuras locales no podían quedar fuera. Esta es una fiesta de los chalacos y creemos que es una excelente decisión tener a dignos representantes de nuestra tierra”, expresó el burgomaestre.



