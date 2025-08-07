La comida de Arequipa es una de las más reconocidas a nivel global por su gran variedad y peculiaridad, por ello es que en el 2019 obtuvo un reconocimiento por la UNESCO que la sumó a la Red Mundial de Ciudades Creativas en Gastronomía. La Ciudad Blanca logró posicionarse gracias a sus secretos y sabor en platillos como chupe de camarones y rocoto relleno.

En el marco del aniversario 485 de Arequipa, se considera el legado e historia presentes en su comida. Además, luego del dominio español, se refleja la influencia de su cocina hasta el día de hoy en las famosas picanterías de la región.

¿Por qué la comida arequipeña obtuvo un reconocimiento de la UNESCO?

En el 2019, la UNESCO reconoció a Arequipa en la ‘Red Mundial de Ciudades Creativas en Gastronomía’ por conservar la historia de su cocina hasta la actualidad. Entre las características que hicieron a la Ciudad Blanca merecedora de este logro se encuentran las técnicas culinarias preincas, los ingredientes de la región y su aporte a la comida peruana.

Otro reconocimiento que se obtuvo fue el que National Geographic Travel le otorgó en el 2024 como la ‘Próxima ciudad gastronómica del Perú’. La combinación entre comidas del siglo XVIII y platillos de esta época brindan propuestas únicas. Por otro lado, se destaca el uso del batán y cocina a leña que mantienen vigente la tradición.

¿Por qué Arequipa cumple 485 años en su aniversario?

Un 15 de agosto de 1540, Arequipa fue fundada bajo el nombre de ‘Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta’ por Francisco Pizarro. Después de un año, el 22 de setiembre de 1541, el rey Carlos V declaró que se llame oficialmente como ‘Ciudad de Arequipa’. Su nombre es traducido del quechua ‘Ari-que pay’ que significa ‘Sí, quédense’.

