Actriz de 'Yo soy Betty, la fea', Ana María Orozco, rechazó lentes que le regaló reportero de Latina: "Ahorita no, gracias"
El reportero le ofreció unos lentes icónicos de su personaje, pero la actriz de 'Yo soy Betty, la fea' se sonrojó y educadamente evitó recibir el obsequio con una sonrisa. "No, mi amor, ahorita, no, gracias"
La actriz que interpretó a Betty en 'Yo soy Betty, la fea' Ana María Orozco, rechazó en vivo el regalo que le ofreció un reportero de Latina. El hecho se ha vuelto viral debido a la forma tan tierna en la que, Ana María, le dice que no. Y es que, el regalo, era unos lentes muy típicos del papel de 'Betty', por lo que, la reconocida actriz colombiana al verlo se sonrojó y evitó recibirlo.
"Tengo un presente para usted, mire", le dice el conocido reportero 'Chino', quien quiso sorprender a la actriz con su obsequio. Al respecto, la actual pareja de Salvador del Solar, evitó recibir el presente. "No, mi amor, ahorita, no, gracias".
Ana María Orozco rechaza lentes que fue regalado por reportero de Latina
Los típicos lentes característicos de la serie, 'Yo soy Betty, la fea', fue pretendido ser regalado por el reportero de Latina conocido como el 'Chino'. "Le he traído con mucho cariño", comentó el reportero, pero grande fue su sorpresa al ver que, la propia actriz Ana María Orozco, le rechazó el presente y se retiró del lugar. El 'Chino' que ahora forma parte del programa 'Ponte en la cola', solo tuvo que guardar los lentes.
Yo soy Betty, la fea: serie colombiana recibió Record Guinnes
La serie, 'Yo soy Betty, la fea', fue una de las novelas con mayor éxito de todos los tiempos. En 2010, recibió un Record Guinnes, debido a que no solo fue sintonizada en Colombia, sino que fue transmitida en más de 180 países y doblada a 25 idiomas.