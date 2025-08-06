HOY
Entretenimiento

¿Qué artistas vienen a Arequipa 2025? Cantantes confirmados para la Feria por el aniversario de la Ciudad Blanca

La Feria Arequipa 2025 llega desde este 9 de agosto para celebrar a lo grande a la Ciudad Blanca por su aniversario 485 de fundación.

La Feria Arequipa 2025 se celebrará del 9 al 17 de agosto
La Feria Arequipa 2025 se celebrará del 9 al 17 de agosto | Facebook / Perú Info | Composición LR

Arequipa celebra su aniversario número 485 este viernes 15 de agosto y, con ocasión de ello, se ha planificado un gran número de actividades culturales, deportivas y de entretenimiento, que incluirán la presencia de reconocidos artistas. Uno de los eventos más esperados es la Feria Arequipa 2025, que inicia este sábado 9, y aquí te contamos quiénes se encargarán de poner la música.

Esta vez, la Feria Arequipa reemplazará a la tradicional FIA (Feria Internacional de Arequipa) con una propuesta renovada que incluye gastronomía, juegos infantiles, stands de moda y tecnología, ofertas inmobiliarias y más en el Centro de Convenciones Cerro Juli. Allí, los asistentes disfrutarán shows musicales con artistas como Daniela Darcourt, Bartola, Padro Loli y muchos más.

PUEDES VER: Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

¿Qué artistas vienen a la Feria Arequipa 2025?

Estas son las presentaciones musicales para cada uno de los días de la Feria Arequipa 2025:

Sábado 9 de agosto

  • Norlam: el artista cubano, exvocalista principal de Los 4 de Cuba, inaugurará el evento con la mejor salsa.

Domingo 10 de agosto

  • Bartola: famosa cantante de música criolla y conductora, con más de 5 décadas de reconocida trayectoria.
  • Orquesta Choconga: emblemática agrupación arequipeña, muy popular por sus pampeñas, celebra sus 25 años.

Martes 12 de agosto

  • Orquesta Ritmo Latino: con sus conocidos mixes de salsa, cumbia y otros ritmos, esta agrupación promete armar la rumba.

Miércoles 13 de agosto

  • Nelo Franco: artista arequipeño que saltó a la fama con su imitación de Pedro Fernández en Yo Soy.
  • Agrupación Apaches: banda de Juliaca que interpreta un amplio repertorio de música texmex.

PUEDES VER: Corso de la Amistad 2025: fechas, inscripciones y recorrido oficial por el aniversario 485° de Arequipa

Jueves 14 de agosto

  • Orquesta Guaguanco: salsa, cumbia y merengue son los ritmos que domina esta agrupación del sur del Perú.
  • Orquesta AMBAR Internacional: banda arequipeña que seguirá la fiesta de la serenata a ritmo de cumbia.
  • Pedro Loli: el cumbiambero, con paso por Orquesta Candela y Grupo 5, hará bailar al público a minutos de un nuevo aniversario de Arequipa.

Viernes 15 de agosto

  • Rosita Vento: la aclamada intérprete arequipeña le dará el toque de criollismo al día central de la Feria.
  • Robi Muñoz: otro representante del talento arequipeño, destacado por su cumbia con toques andinos.
  • Kate Candela: una de las cantantes del momento en la salsa peruana llega con sus grandes éxitos.
  • La Gran Orquesta: encabezada por Christian Domínguez, promete desatar el furor en Cerro Juli.

Sábado 16 de agosto

  • Emanuel Rivera: cantante paraguayo residente en Arequipa, destacado por sus interpretaciones de todo tipo en español e inglés.
  • Cesar Deglane: el rock llega al festival de la mano de este cantante y compositor arequipeño.
  • Milena Warthon: una de las grandes figuras del pop andino peruano, ganadora de la Gaviota de Plata en Viña 2023.
  • Marcos Villaverde y la Banda Original: el rock no para con esta agrupación que tendrá de invitado a Patricio Suárez Vértiz.
  • Amén: legendaria banda de rock chalaca de los años 1990 y 2000, encenderá la nostalgia en la Feria.
  • X DINERO: emblemas del rock-ska de los años 80 en el Perú, le darán el broche de oro a la jornada de Juventud Arequipeña.

Domingo 17 de agosto

  • Orquesta Show Ángeles de Gala: la cumbia sureña no podía faltar en el día final de la Feria con esta popular agrupación.
  • Pamela Franco: la cantante de cumbia que está en boca de todos hará remecer a Cerro Juli.
  • Daniela Darcourt: una de las salseras más exitosas del Perú se encargará del cierre de fiesta.

La Feria Arequipa también tendrá la participación de imitadores del popular programa Yo Soy, como Rauw Alejandro, Juan Gabriel, Sandro, José José y Josimar, así como un concurso de bandas de rock, un Urban Festival y un concurso de bandas sinfónicas escolares. Para ver la programación completa de eventos, haz clic aquí.

PUEDES VER: Miguel Mateos, leyenda del rock latinoamericano, regresa al Perú: entradas, fecha y lugar de su show

¿Cuánto cuestan las entradas a la Feria Arequipa 2025?

Las entradas a la Feria Arequipa 2025 están a la venta en Joinnus y tienen los siguientes precios:

  • Adulto general: S/17,00
  • Adulto mayor (65 años a más): S/9,00
  • Niño (5 a 9 años): S/7,00
  • Nocturna (ingreso 8.00 p. m.): S/6,00.
