Espectáculos

Paco Bazán y Susana Alvarado celebran el aniversario de su primer encuentro en televisión y emocionan a fans: "Érase una vez"

En esta fecha especial, Susana Alvarado enterneció al lucir el mismo vestido que usó en aquel encuentro con Paco Bazán. El conductor, por su parte, tuvo un detalle significativo con la cantante de Corazón Serrano.

Susana Alvarado y Paco Bazán celebraron en las redes sociales su aniversario.
Susana Alvarado y Paco Bazán celebraron en las redes sociales su aniversario. | Foto: composición LR/Instagram

Paco Bazán y Susana Alvarado han enternecido a sus seguidores al conmemorar un capítulo muy especial en su historia: el primer aniversario de aquel encuentro televisivo que marcó el inicio de su relación. A través de sus redes sociales, la pareja compartió no solo imágenes de la cita que organizaron para celebrar la ocasión, sino también recuerdos de esa fecha, reviviendo la emoción de lo que ocurrió un 8 de enero, cuando la cantante de Corazón Serrano llegó como invitada al programa 'El deportivo en otra cancha', conducido por el exarquero en ATV.

Desde entonces, su historia ha cautivado a miles de fanáticos que los siguen de cerca. Con publicaciones cargadas de afecto y complicidad, Paco y Susana celebraron este aniversario como símbolo de un romance que nació frente a las cámaras y que hoy se fortalece lejos de ellas.

Susana Alvarado celebra aniversario con Paco Bazán usando el mismo vestido que llevó en su primer encuentro

A través de sus redes sociales, Susana Alvarado compartió fotos de la cita que tuvo con Paco Bazán para celebrar esta fecha especial. En las imágenes, llamó la atención que la intérprete de 'Mix Morena' luciera el mismo vestido que usó en aquella entrevista en vivo, donde su química con el exarquero encendió rumores de romance.

2Érase una vez", escribió la cantante al rememorar su encuentro de hace un año en pantallas. Otro detalle que robó suspiros fue el ramo de rosas que le obsequió Bazán, con una flor de distinto color por cada mes transcurrido desde aquel primer encuentro.

Paco Bazán y Susana Alvarado celebran importante aniversario. Foto: Instagram/susanalvaradoc

Paco Bazán y Susana Alvarado celebran importante aniversario. Foto: Instagram/susanalvaradoc

Paco Bazán y Susana Alvarado celebran importante aniversario. Foto: Instagram/susanalvaradoc

Paco Bazán y Susana Alvarado celebran importante aniversario. Foto: Instagram/susanalvaradoc

Paco Bazán le dedica amoroso mensaje a Susana Alvarado

Paco Bazán también acudió a las redes sociales para conmemorar la ocasión. Además de compartir fotos junto a Susana Alvarado, le dedicó un emotivo mensaje sobre el inicio de su relación. "Un presentador de televisión y una cantante que cruzaban miradas entre cabinas de radio y un estudio de TV", escribió.

Asimismo, el exdeportista no dudó en rendirle homenaje desde su propio programa, donde, con mucha emoción, volvieron a transmitir parte de la entrevista. "Ha pasado un año exactamente desde que Susana Alvarado cruzó por esta cortina. Un día como hoy, la vocalista de Corazón Serrano estuvo acá. Hoy estamos de aniversario: cumplimos un año desde que vino a revolucionar no solo mi vida, sino también mi estudio", manifestó, dejando ver la importancia de aquel encuentro en su historia personal y profesional.

