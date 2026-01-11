Magaly Medina se sometió a una cirugía facial en Argentina y desde hace días permanece bajo observación médica de su amiga y doctora personal, Joana Bernedo. La especialista se ha convertido en la principal cuidadora de la conductora de ATV y comparte en redes sociales algunos momentos de su proceso de recuperación.

Precisamente, la médica mostró la lujosa habitación donde la comunicadora peruana descansa tras la intervención, un espacio que dista bastante de un cuarto hospitalario convencional. Se trata de una amplia suite que cuenta con un comedor para seis personas, un recibidor, área de televisión y hasta una chimenea.

Doctora de Magaly Medina muestra la habitación donde la conductora se recupera

Joana Bernedo, doctora de Magaly Medina, siguió mostrando a través de videos en Instagram los detalles de la habitación. El espacio también cuenta con un baño privado, un escritorio y una cama clínica especial que facilita la movilidad de la conductora de ‘Magaly TV; la firme’ de manera cómoda.

El lugar está amoblado para que la peruana reciba comida y agua en todo momento. La médica no ha precisado cuánto dinero habría invertido Magaly por esta habitación de primer nivel, pensada para priorizar una recuperación adecuada en Buenos Aires.

Magaly Medina se encuentra “débil” tras cirugía facial, revela su doctora

En otro video, Joana Bermedo respondió a algunos usuarios que manifestaron su preocupación por el estado de Magaly Medina. La doctora explicó que el proceso de recuperación viene evolucionando de manera progresiva, aunque aclaró que no se trata de algo sencillo.

“Ya estamos en el quinto día post operatorio. Trajimos a Magaly a una clínica especializada para que le pongan una megadosis de vitamina C, porque se siente muy débil, muy lánguida. Y eso probablemente sea porque el tiempo operatorio fue bastante largo en la cirugía y ella siente esa debilidad”, contó.

“Muchos dicen: ‘¿Por qué quedó con los labios un poco tirantes?’. El resultado que se mostró definitivamente no es el resultado final de la cirugía. Ella todavía está bastante inflamada y esa tirantez que se siente en la boca es porque suturaron unas esponjas en la parte lateral del rostro, a nivel del músculo masetero y el músculo temporal, lo cual genera una falsa tracción en este momento”, aclaró la especialista.