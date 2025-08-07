HOY

USA

Subía videos a YouTube y un seguidor descubrió que abusó de un menor de edad en EEUU: el caso de Edward Muscare

Edward Robert Muscare, conocido como "Edarem", fue un youtuber estadounidense condenado por abuso infantil. Uno de sus seguidores descubrió su pasado delictivo cuando alcanzó la fama subiendo videos a YouTube.

Edward Robert Muscare fue condenado en 1986 por abusar de un menor de edad.
Edward Robert Muscare fue condenado en 1986 por abusar de un menor de edad. | Foto: Composición LR/ IMDb/ YouTube

Edward Robert Muscare fue un youtuber y presentador de televisión estadounidense que fue acusado y condenado por abusar de un menor de edad en 1986. Como consecuencia, recibió una sentencia de 18 meses de prisión y 10 años de libertad condicional. Tras este incidente, fue apartado de su puesto como conductor de un programa local en Kansas City.

Sin embargo, en 2006, comenzó a publicar videos en YouTube bajo el nombre de Edarem, donde se mostraba bailando, cantando, realizando actuaciones cómicas y haciendo doblajes de canciones como "Oh, Pretty Woman". Rápidamente acumuló miles de vistas y se hizo famoso en internet, lo que llevó a sus seguidores a investigar sobre su pasado, descubriendo su historial como abusador infantil.

PUEDES VER: Hombre sufría dolores de cabeza desde los 13 años y a los 38 se enteró de que tenía cáncer cerebral en Estados Unidos

lr.pe

Edward Muscare incumplió su libertad condicional y fue llevado nuevamente a prisión

En 2007, Edward Muscare se mudó de su casa en Florida a Carolina del Sur, después de que sus vecinos descubrieran su pasado delictivo. Muscare, bajo el nombre de "Edarem", alegó que lo estaban acosando debido a esa razón.

A pesar de la ley que obligaba a los delincuentes sexuales a notificar a las autoridades locales, Muscare no lo hizo por temor a ser perseguido. Posteriormente, apareció en un programa de televisión en Orlando, donde confesó haber evitado informar a las autoridades por razones de seguridad. Esto llevó a la policía a emitir una orden de arresto, y en mayo de 2009 fue detenido. Aunque no se encontraron materiales ilegales en su computadora, fue sentenciado a cinco años de libertad condicional, durante los cuales no podía poseer alcohol ni computadoras sin permiso.

Edarem - Wikipedia

Edward Muscare falleció en 2012 en su celda de prisión. Foto: YouTube

PUEDES VER: Hallan oso de peluche con falsa piel humana en un paradero de bus en EE.UU. y desata caos: era una obra artística de terror

lr.pe

En 2010, Muscare violó las condiciones de su libertad condicional al pedirle a un amigo que subiera sus videos a YouTube, lo que resultó en una condena de cinco años de prisión. A pesar de que sus fanáticos y vecinos expresaron su apoyo, el juez desestimó su defensa. En enero de 2012, su pareja, Marion, anunció en redes sociales que Muscare había fallecido en su celda.

