Edward Robert Muscare fue condenado en 1986 por abusar de un menor de edad. | Foto: Composición LR/ IMDb/ YouTube

Edward Robert Muscare fue condenado en 1986 por abusar de un menor de edad. | Foto: Composición LR/ IMDb/ YouTube

Edward Robert Muscare fue un youtuber y presentador de televisión estadounidense que fue acusado y condenado por abusar de un menor de edad en 1986. Como consecuencia, recibió una sentencia de 18 meses de prisión y 10 años de libertad condicional. Tras este incidente, fue apartado de su puesto como conductor de un programa local en Kansas City.

Sin embargo, en 2006, comenzó a publicar videos en YouTube bajo el nombre de Edarem, donde se mostraba bailando, cantando, realizando actuaciones cómicas y haciendo doblajes de canciones como "Oh, Pretty Woman". Rápidamente acumuló miles de vistas y se hizo famoso en internet, lo que llevó a sus seguidores a investigar sobre su pasado, descubriendo su historial como abusador infantil.

PUEDES VER: Hombre sufría dolores de cabeza desde los 13 años y a los 38 se enteró de que tenía cáncer cerebral en Estados Unidos

Edward Muscare incumplió su libertad condicional y fue llevado nuevamente a prisión

En 2007, Edward Muscare se mudó de su casa en Florida a Carolina del Sur, después de que sus vecinos descubrieran su pasado delictivo. Muscare, bajo el nombre de "Edarem", alegó que lo estaban acosando debido a esa razón.

A pesar de la ley que obligaba a los delincuentes sexuales a notificar a las autoridades locales, Muscare no lo hizo por temor a ser perseguido. Posteriormente, apareció en un programa de televisión en Orlando, donde confesó haber evitado informar a las autoridades por razones de seguridad. Esto llevó a la policía a emitir una orden de arresto, y en mayo de 2009 fue detenido. Aunque no se encontraron materiales ilegales en su computadora, fue sentenciado a cinco años de libertad condicional, durante los cuales no podía poseer alcohol ni computadoras sin permiso.

Edward Muscare falleció en 2012 en su celda de prisión. Foto: YouTube

En 2010, Muscare violó las condiciones de su libertad condicional al pedirle a un amigo que subiera sus videos a YouTube, lo que resultó en una condena de cinco años de prisión. A pesar de que sus fanáticos y vecinos expresaron su apoyo, el juez desestimó su defensa. En enero de 2012, su pareja, Marion, anunció en redes sociales que Muscare había fallecido en su celda.