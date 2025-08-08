En los últimos días, surgieron rumores sobre una posible renuncia de Valeria Piazza al programa 'América hoy', presuntamente por conflictos con otros conductores. Aunque ella continúa formando parte del magazine matutino, la exproductora de Gisela Valcárcel, Pati Lorena, compartió un video en sus redes sociales donde reveló lo que habría generado el malestar de Piazza: un tenso momento con Ethel Pozo. Según indicó, un comentario de la conductora habría hecho llorar a Valeria durante una reunión.

“Valeria se molestó y le dijo a Armando (el productor) que no quería renovar su contrato, eso sí pasó”, afirmó Pati Lorena. No obstante, esta renuncia no se concretó, ya que, de acuerdo con su teoría, Gisela Valcárcel habría intervenido directamente para evitar la salida de Piazza, llegando incluso a ponerle un alto a su propia hija en defensa de la exMiss Perú.

Pati Lorena expone detalles del incómodo momento entre Valeria Piazza y Ethel Pozo

Durante un live en TikTok, Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel y quien asegura tener varias fuentes dentro de América TV, reveló detalles sobre un fuerte desencuentro entre Ethel Pozo y Valeria Piazza, ocurrido durante una reunión del equipo de ‘América hoy’. Según su versión, Ethel habría expresado su incomodidad por la atención que recibían tanto Valeria como Edson Dávila en las redes sociales.

"Hubo una reunión de producción y Ethel le dijo a Valeria que le molestaba cuando los cuatro grababan TikToks juntos y el público solo le daba comentarios cariñosos a Valeria y a Giselo", relató Pati.

La situación habría escalado cuando Ethel intentó sugerir que debían hacer algo para cambiar eso, a lo que Valeria respondió que eso dependía del público. Según Lorena, la respuesta de la hija de Gisela fue tajante: “Tú solamente tienes que hablar cuando te pregunten”. Este comentario habría afectado profundamente a Valeria, quien, molesta, le habría manifestado al productor Armando Tafur que no tenía intenciones de continuar en el programa.

¿Gisela Valcárcel le pidió a Valeria Piazza que no renunciara?

Aunque se creía que Valeria Piazza no regresaría a ‘América hoy’ tras el feriado por Fiestas Patrias, la exreina de belleza reapareció el pasado 4 de agosto en el programa. Ante este hecho, Pati Lorena compartió una teoría, donde sugirió que fue la propia Gisela quien intervino para convencer a la modelo de no renunciar. "Valeria estaba muy dolida, estaba muy triste, dicen que hasta lloró. Yo creo que Gisela debe haber llamado a Valeria a pedirle que no se vaya", señaló.

Además, indicó que la producción habría buscado limpiar la imagen del programa. "Gisela le debe haber rogado a Valeria para que no se vaya y la hicieron declarar que 'está en un equipo hermoso'. Le debe haber prometido que el bullying va a parar y le debe haber dicho a Ethel que pare con su engreimiento", agregó.

Pati Lorena también afirmó que Gisela habría tenido que intervenir tras la polémica protagonizada por su hija, Ethel Pozo, quien discutió con Carlos Cacho en pleno programa en vivo. Según la exproductora, la 'Señito' habría reprendido a su hija por su actitud frente a las cámaras, buscando ponerle un alto a los constantes enfrentamientos que vienen afectando la imagen del espacio televisivo.