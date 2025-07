El programa 'América Hoy' decidió pronunciarse ante la polémica que se generó luego de que Carlos Cacho hiciera comentarios sobre la apariencia física de la tiktoker Zully. Aunque en un primer momento solo Valeria Piazza lo cuestionó en vivo, señalando que Cacho fue invitado para evaluar vestimenta y no aspectos físicos, el caso se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los seguidores de Zully no tardaron en expresar su indignación.

Ethel Pozo tiene incómodo momento con Carlos Cacho tras críticas a Zully

Ethel Pozo decidió tomar la palabra en el programa y ofreció disculpas públicas a la influencer Zully . “No conocía a esta hermosa jovencita, Zully. Me han escrito sus fans diciéndome: '¿Cómo permites que hablen del cuerpo ajeno?'. Tienen razón. Yo siempre he defendido que no se debe opinar sobre el cuerpo de nadie. Hablé de su vestimenta, que me pareció linda, pero pido disculpas si no supe manejar la situación en ese momento”, expresó la conductora.

Sin embargo, lo que parecía un momento de reflexión se tornó tenso cuando Carlos Cacho interrumpió con una frase que generó incomodidad: “¿Para eso me traes?”. Ethel, sin entrar en confrontación directa, intentó redirigir el tema pidiéndole al estilista que se enfoque en los looks.

Influencer tiene 3 millones de seguidores en TikTok. Foto: Instagram

Cacho, por su parte, trató de suavizar el tono afirmando que sus palabras fueron malinterpretadas: “No fue nuestra intención ofender. Ni siquiera conozco a la señorita, solo comentamos desde un enfoque estético”. Pese a sus explicaciones, Ethel insistió en la necesidad de asumir responsabilidad: “Creo que sí amerita una disculpa, Carlos, porque sí hablaste del cuerpo”.

Finalmente, Cacho reconoció su error y cerró con una disculpa: “Yo lamento eso. Lo siento, porque no es nuestra intención”. El momento dejó en evidencia