Jhon Palacios, imitador peruano de Michael Jackson, enfrenta graves acusaciones de abuso por parte de Estefanía Escobedo, una joven argentina que tenía 15 años en el momento del hecho. | Fotos: captura/TikTok

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Jhon Palacios, artista peruano que se gana la vida imitando a Michael Jackson en las calles, enfrenta una grave acusación de una joven argentina, quien asegura que abusó de ella cuando tenía 15 años. Tras la denuncia pública, el doble del 'Rey del pop' recibió duros cuestionamientos, por lo que decidió eliminar sus redes sociales.

Estefanía Escobedo, quien también ha dedicado parte de su vida a imitar a Michael Jackson, utilizó su cuenta de TikTok para contar cómo se dio el abuso sexual. Según dijo, cuando se enteró de que Jhon Palacios llegó a la ciudad de Rosario para mostrar su arte, fue a verlo. Desde ese momento, inició el contacto entre ambos.

“Un día de la nada empezó a llamarme. No entendía nada, se me puso el corazón a mil. Me agarró un poco de ansiedad. Él me dijo que le gustaba como bailaba y que le encantaría enseñarme las coreografías. Yo, cual fan emocionada, le dije que sí. Ese fue mi error”, expresa contrariada. “Me da muchas ganas de vomitar”, dijo al recordar el hecho.

Imitador de Michael Jackson enfrenta grave acusación

Estefanía Escobedo manifestó que él la invitó a su departamento, donde se estaba hospedando, para enseñarle las coreografías. “Me agarró la cara y me empezó a dar besos. En ese momento tenía una sensación en el cuerpo de asco y a la vez estaba totalmente en shock. No pude frenarlo porque no entendía qué estaba pasando. Casi 10 años después, cuando me acuerdo de ese momento, todavía puedo sentir el dolor”, narró entre lágrimas.

La joven argentina aseguró que no fue la primera vez y que él la presionaba para que no contara nada. “Me daba miedo porque me lleva 20 años. Cuando yo tenía 15, él tenía 35 años (...) No pude frenar la situación, es algo que pasó por un tiempo, donde él lo único que hacía era manipularme diciéndome que si no iba, lo hacía sentir triste o que si le contaba a alguien lo que estaba pasando, le iba a fregar la vida ya que él vive de trabajar en las calles. No sé por qué dejé que pase por tanto tiempo. Es un asco”, dijo en sus redes sociales, donde recibió mensajes de apoyo.