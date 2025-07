Ethel Pozo explota contra Carlos Cacho por llamarla ‘sádica’ y se va del programa en vivo: “Traes muchos problemas”

Ethel Pozo y Carlos Cacho protagonizaron una tensa discusión en el programa ‘América hoy’, emitido el jueves 24 de julio. La conductora perdió la calma al ver que el maquillador había sido invitado nuevamente para analizar los looks de las artistas, y no dudó en decirle en vivo que ella no había autorizado su presencia. “No te he invitado, que lo sepa el Perú, tú traes muchos problemas”, dijo la hija de Gisela Valcárcel con la voz alzada.

El polémico maquillador no se quedó callado y la interrumpió, llamándola ‘sádica’, lo que genero la incomodidad en Ethel Pozo, quien insistió en que no dio su aprobación para que él esté en el set. Tras el altercado, la conductora no volvió a aparecer más en el resto del programa y abandonó el set, aparentemente molesta por la presencia de Carlos Cacho.

Ethel Pozo y Carlos Cacho: todo lo que se dijeron en vivo

Ethel Pozo mostró su fastidio apenas el maquillador fue presentado en pantalla de ‘América hoy’ y no dudó en expresar su incomodidad en vivo. “Esto es un problema de pauta en las mañanas, porque le digo a Papá Armando (productor) otra vez invitas a Carlos Cacho”, comentó la conductora, siendo interrumpida por el maquillador con una provocadora frase: “Tú eres la sádica”.

Esas palabras incomodaron a Pozo, quien elevando el tono de su voz le respondió: “Yo no te he invitado, que lo sepa el Perú. No te he invitado, lo ha hecho la producción”, dijo mientras miraba las cámaras. “Él me dice que soy sádica, pero yo no lo invito. “¿Quién te mandó la invitación? Para que la gente sepa”, a lo que Cacho le contestó: “Tu producción”.

La hija de Gisela ya había perdido los papeles y decidió sincerarse explicándole al maquillador el por qué le incomoda tanto su presencia en el programa. “Tú me traes muchos problemas. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices”, sentenció la conductora, quien no volvió a aparecer más en el resto del programa.

Cabe recordar que días atrás Carlos Cacho ya había generado polémica al criticar el físico de la streamer Zully en el mismo programa, lo que llevo a Ethel a ofrecerle disculpas públicas a la influencer. Dejando claro que no estuvo de acuerdo con las fuertes declaraciones hechas por el estilista.

Usuarios arremeten contra Ethel Pozo por su actitud con Carlos Cacho

Luego del tenso momento que protagonizaron Ethel Pozo y Carlos Cacho, usuarios en las redes sociales la criticaron y hasta muchos se mostraron sorprendidos del enfrentamiento debido a que el maquillador es buen amigo de Gisela Valcárcel.

“Y eso que Cacho es amiga de Gisela”, “Malcriada la Ethel”, “Que siga molesta”, “Todo lo que hacen por rating”, “Malcriada, no sabe tratar a un invitado”, “Ethel no puede pretender que todos los invitados no pasan por su ok primero”, “¿O sea no lee las pautas, no saben a quién invitan?”, fueron los cientos de comentarios que se leyeron en redes sociales.