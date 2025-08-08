Pamela López ha salido al frente para desmentir tajantemente las declaraciones del modelo Renzo Spraggon, quien aseguró haber tenido un acercamiento privado con ella en la discoteca 'La cueva de Kittypam'. "Toda la historia que contó en tu programa no es verdad, es falso", dijo la novia de Paul Michael, según reveló Magaly Medina en 'Magaly TV, la firme' el 7 de agosto. La polémica se intensifica en medio de la separación mediática entre López y el futbolista Christian Cueva, y ahora suma un nuevo capítulo para la animadora de eventos, esta vez con posibles acciones legales contra el modelo argentino.

La conductora de espectáculos presentó una conversación entre su reportera y Pamela, en la que esta última no solo niega los hechos relatados por Spraggon, sino que también cuestiona sus intenciones. "Hay mucha imaginación y ansias de poder estar en vigencia. Conmigo no funcionará", escribió López. La situación ha escalado al punto en que Pamela habría delegado el caso a su abogada, según sus propias palabras.

Pamela López niega besos con Renzo Spraggon y desliza una estrategia legal

La respuesta de Pamela López no se hizo esperar luego de que Renzo Spraggon contara su versión en el programa de Magaly Medina. En diálogo con la reportera de 'Magaly TV', la madre de los hijos de Christian Cueva fue enfática: "Solo puedo decirte que su historia está mal contada". Además, dejó claro que no tiene intención de seguir alimentando la controversia mediática: "Tengo varios frentes con quien tengo que seguir lidiando", afirmó, en alusión a los conflictos personales que atraviesa.

En cuanto a las medidas legales, Magaly expuso que López ya habría delegado el caso a su abogada. Durante la conversación con la reportera del programa, Pamela no dudó en sugerir que se comunicaran directamente con la doctora Rosario Sasieta, quien ha representado sus intereses en otros procesos. Además, la empresaria compartió una foto que, según se indicó, correspondería a una carta notarial dirigida a Spraggon. No obstante, el documento no pudo ser mostrado en TV, ya que fue enviado como una imagen de visualización única.

Renzo Spraggon afirma que hubo besos y coordinación para verse 'caleta'

En una edición anterior de 'Magaly TV, la firme', Renzo Spraggon rompió su silencio y aseguró que sí hubo un contacto físico con Pamela López. Según el modelo, ambos estuvieron en un box de la discoteca limeña y, aprovechando que el novio de Pamela se ausentó momentáneamente, se dieron "unos picos". Aunque evitó calificar el encuentro como un romance, sí dejó claro que hubo una interacción cercana.

Además, Spraggon presentó conversaciones que, según él, evidencian el interés de Pamela en volver a verlo. En una de ellas, a través de su mánager, se estaba coordinando un encuentro privado que al final no se llegó a concretar. "Oye, vamos a juntarnos caleta", se lee en el chat que Magaly mostró en pantalla. Las declaraciones del modelo llegaron días después de que Macarena Gastaldo expusiera su encuentro con la novia de Paul Michael.