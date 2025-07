Esta semana, en el set del programa de 'América Hoy', se vivió un tenso momento entre Carlos Cacho y Ethel Pozo, presentadora del programa e hija de Gisela Valcárcel. La discusión se inició cuando Carlos Cacho se apersonó al set del programa para analizar los looks. Sin embargo, no fue bien recibido por Ethel, quien se mostró incómoda por su participación y dejo en claro que no fue ella quien lo invitó al programa.

Este hecho no paso desapercibido por Magaly Medina, quien en su programa del 25 de julio de 'Magaly TV, La Firme', lanzó duras críticas contra la conductora. Es importante mencionar que no es la primera vez que lo hace.

"Jamás serán periodistas, algunos son comunicadores, otros su mamá les regaló el programa, como el caso de Ethel. Y esta vez, ella y alguien, invitaron a Carlos Cacho al programa. Alguien que es tan cercano a ella. Porque fue el estilista y maquillador de la madre (Gisela), durante años, el peluquero oficial durante años. Supuestamente, la ha visto desde mocosa, es casi su familia. Sin embargo, a Ethel no le agradan mucho los comentarios que él suele hacer cuando critica looks u outfits de la gente. Algo no le debió haber gustado para que le dijera, en cámara: "Que por si acaso, yo no lo he invitado", sentenció Magaly.

Magaly Medina lanza fuertes críticas a Ethel Pozo

La conductora también acusó a Ethel Pozo de evitar dar opiniones firme en temas polémicos, sugiriendo que prefiere mantenerse al margen para no afectar sus vínculos personales. "Ella lo hace por quedar bien con sus amigos", sentenció Magaly. Además, de cuestionar la contradicción entre la autoridad que tiene Ethel en el programa y la forme que demuestra su autoridad en pantalla:

"Es el típico gesto de las moscas muertas. Uno, en una producción, tiene que asumir su rol al estar al frente. Ella es la última rueda del coche para ciertos asuntos, pero para otros es la hija de la dueña de la productora. Qué tal manera de marca diferencias y decirlo al aire", dijo la conductora de Magaly TV, La firme.