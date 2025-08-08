HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra
EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     EN VIVO | Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra Vizcarra     
Espectáculos

Onelia Molina afirma que ama a Mario Irivarren e ignora críticas tras confirmar reconciliación: “Estamos tranquilos”

Onelia Molina reafirmó su amor por Mario Irivarren en una entrevista, tras haber retomado su relación con un beso en la reciente edición de ‘Esto es guerra’.

Onelia Molina y Mario Irivarren retomaron su relación. Foto: Composición LR/AméricaTV
Onelia Molina y Mario Irivarren retomaron su relación. Foto: Composición LR/AméricaTV | america tv

En una reciente entrevista con 'América hoy', Onelia Molina no dudó en confirmar que ama a Mario Irivarren, luego de que ambos oficializaran su reconciliación tras tres meses de separación. Como se recuerda, la ruptura se dio luego de la polémica generada en la boda de Alejandra Baigorria relacionada con Vania Bludau, pero los rumores de un acercamiento comenzaron cuando la pareja viajó junta a Chile. Finalmente, sorprendieron al público al besarse en vivo durante el programa, sellando así su regreso como pareja.

Pese a haber tratado el tema con discreción en los últimos días, este 7 de agosto, Mario Irivarren confirmó que están trabajando para que la relación sea como antes. Además, expresó públicamente su amor por Onelia, luego de recibir críticas por evitar hablar de matrimonio en una reciente edición de 'Esto es guerra'. Consultada por las declaraciones de Mario, Onelia reafirmó sus sentimientos: “Sí, yo amo a Mario”, dijo visiblemente nerviosa, pero seria y firme sobre lo que siente.

PUEDES VER: Magaly Medina manda fuerte mensaje a Onelia Molina por reconciliación con Mario Irivarren: 'Él no te ama'

lr.pe

Onelia Molina habla de su reconciliación con Mario Irivarren

Al ser consultada sobre el beso que se dio con Mario Irivarren en ‘Esto es guerra’, Onelia Molina dejó en claro que el tema ya fue aclarado entre ambos y que prefiere no centrarse en las opiniones ajenas. “Estoy tranquila, creo que ya hablamos y dijimos lo que teníamos que decir y aclarar. La gente puede opinar porque siempre lo hará, lo respeto y solo espero que también respeten mi posición, mi espacio y mi privacidad”, comentó durante una reciente entrevista.

Además, Onelia sostuvo que se siente en paz con las decisiones que ha tomado en su vida personal y aseguró que, tanto ella como Mario, están enfocados en salir adelante como pareja. “Siempre me he sentido tranquila con las decisiones que he ido tomando. Cada acción tuvo su reacción, y ahora estamos bien y tranquilos”, concluyó.

PUEDES VER: Josimar niega infidelidad a María Fe Saldaña y afirma que la mujer de las imágenes es su ‘prima’

lr.pe

Onelia Molina y Mario Irivarren confirmaron reconciliación

En la reciente emisión de ‘Esto es guerra’, Mario Irivarren y Onelia Molina sorprendieron al confirmar públicamente que han retomado su relación. Consultado sobre sus recientes declaraciones en ‘Good Time’, donde expresó su amor por la arequipeña, el combatiente explicó que están trabajando en recuperar lo que tenían. “Todos saben que han sido meses bastante ajetreados y hemos intentado retomar la relación que teníamos antes. Nosotros disfrutábamos estar juntos. Eso se perdió en los últimos meses y fueron tiempos duros para ambos”, afirmó. Además, reveló que el viaje a Chile fue clave en este proceso: “Ese viaje tenía esa intención y estamos a un paso de eso”.

Por su parte, Onelia Molina confesó que ambos decidieron darse una nueva oportunidad tras haber crecido a nivel personal. “Las cosas no han sido fáciles. Hemos aprendido mucho en este tiempo, hemos mejorado en muchas cosas. ¿Y por qué no darnos una oportunidad con una persona que es increíble, un buen ser humano? ¿Por qué dejar ir a alguien bueno e intentarlo de nuevo?”, expresó la odontóloga. La pareja selló su reconciliación con un beso en vivo, sorprendiendo a los conductores y sus compañeros de reality.

Notas relacionadas
Magaly Medina manda fuerte mensaje a Onelia Molina por reconciliación con Mario Irivarren: “Él no te ama”

Magaly Medina manda fuerte mensaje a Onelia Molina por reconciliación con Mario Irivarren: “Él no te ama”

LEER MÁS
Mario Irivarren y Onelia Molina impactan al besarse y se reconcilian en vivo: así reaccionó Diego Chávarri

Mario Irivarren y Onelia Molina impactan al besarse y se reconcilian en vivo: así reaccionó Diego Chávarri

LEER MÁS
Diego Chavarri desmiente a Onelia Molina y asegura que no le fue infiel: "Eso nunca paso"

Diego Chavarri desmiente a Onelia Molina y asegura que no le fue infiel: "Eso nunca paso"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Valentino se ahogó en Esto es Guerra? Filtran video del tiktoker en el que recibe ayuda tras reto: "Se me salió todo"

¿Valentino se ahogó en Esto es Guerra? Filtran video del tiktoker en el que recibe ayuda tras reto: "Se me salió todo"

LEER MÁS
Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
Magaly Medina se burla de Edison Flores y su mensaje tras divorcio de Ana Siucho: "¿Este hombre no se sentía libre?"

Magaly Medina se burla de Edison Flores y su mensaje tras divorcio de Ana Siucho: "¿Este hombre no se sentía libre?"

LEER MÁS
Ricardo Morán presume su tiempo en Latina y Carlos Alcántara le recuerda 'Pataclaun': “Antes había otro programa, ¿no?”

Ricardo Morán presume su tiempo en Latina y Carlos Alcántara le recuerda 'Pataclaun': “Antes había otro programa, ¿no?”

LEER MÁS
Pamela López niega besos con Renzo Spraggon y anuncia acciones legales contra el modelo, según 'Magaly TV, la firme'

Pamela López niega besos con Renzo Spraggon y anuncia acciones legales contra el modelo, según 'Magaly TV, la firme'

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cómo hallar la mitad de dos más dos? Aplica esta fórmula matemática para resolver este curioso acertijo

El sencillo cálculo matemático para hallar cuántos gramos hay en un kilogramo: ¿de cuál se trata?

El Bono Único Familiar de agosto 2025 no te va a llegar: las razones que te hacen perder el pago para jefes de familia vía Patria

Espectáculos

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

¿Valentino se ahogó en Esto es Guerra? Filtran video del tiktoker en el que recibe ayuda tras reto: "Se me salió todo"

El 'Jefe' enfrenta a conductores de 'Esto es guerra' y redes estallan: ''¡Traigan a la 'reina madre'!"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota