En una reciente entrevista con 'América hoy', Onelia Molina no dudó en confirmar que ama a Mario Irivarren, luego de que ambos oficializaran su reconciliación tras tres meses de separación. Como se recuerda, la ruptura se dio luego de la polémica generada en la boda de Alejandra Baigorria relacionada con Vania Bludau, pero los rumores de un acercamiento comenzaron cuando la pareja viajó junta a Chile. Finalmente, sorprendieron al público al besarse en vivo durante el programa, sellando así su regreso como pareja.

Pese a haber tratado el tema con discreción en los últimos días, este 7 de agosto, Mario Irivarren confirmó que están trabajando para que la relación sea como antes. Además, expresó públicamente su amor por Onelia, luego de recibir críticas por evitar hablar de matrimonio en una reciente edición de 'Esto es guerra'. Consultada por las declaraciones de Mario, Onelia reafirmó sus sentimientos: “Sí, yo amo a Mario”, dijo visiblemente nerviosa, pero seria y firme sobre lo que siente.

Onelia Molina habla de su reconciliación con Mario Irivarren

Al ser consultada sobre el beso que se dio con Mario Irivarren en ‘Esto es guerra’, Onelia Molina dejó en claro que el tema ya fue aclarado entre ambos y que prefiere no centrarse en las opiniones ajenas. “Estoy tranquila, creo que ya hablamos y dijimos lo que teníamos que decir y aclarar. La gente puede opinar porque siempre lo hará, lo respeto y solo espero que también respeten mi posición, mi espacio y mi privacidad”, comentó durante una reciente entrevista.

Además, Onelia sostuvo que se siente en paz con las decisiones que ha tomado en su vida personal y aseguró que, tanto ella como Mario, están enfocados en salir adelante como pareja. “Siempre me he sentido tranquila con las decisiones que he ido tomando. Cada acción tuvo su reacción, y ahora estamos bien y tranquilos”, concluyó.

Onelia Molina y Mario Irivarren confirmaron reconciliación

En la reciente emisión de ‘Esto es guerra’, Mario Irivarren y Onelia Molina sorprendieron al confirmar públicamente que han retomado su relación. Consultado sobre sus recientes declaraciones en ‘Good Time’, donde expresó su amor por la arequipeña, el combatiente explicó que están trabajando en recuperar lo que tenían. “Todos saben que han sido meses bastante ajetreados y hemos intentado retomar la relación que teníamos antes. Nosotros disfrutábamos estar juntos. Eso se perdió en los últimos meses y fueron tiempos duros para ambos”, afirmó. Además, reveló que el viaje a Chile fue clave en este proceso: “Ese viaje tenía esa intención y estamos a un paso de eso”.

Por su parte, Onelia Molina confesó que ambos decidieron darse una nueva oportunidad tras haber crecido a nivel personal. “Las cosas no han sido fáciles. Hemos aprendido mucho en este tiempo, hemos mejorado en muchas cosas. ¿Y por qué no darnos una oportunidad con una persona que es increíble, un buen ser humano? ¿Por qué dejar ir a alguien bueno e intentarlo de nuevo?”, expresó la odontóloga. La pareja selló su reconciliación con un beso en vivo, sorprendiendo a los conductores y sus compañeros de reality.