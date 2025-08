Ethel Pozo vive uno de los momentos más tristes de su vida personal. A través de sus redes sociales, la presentadora de televisión confirmó la muerte de Nala, su mascota de compañía durante 14 años, y con ello conmovió profundamente a su comunidad digital, que no tardó en expresar mensajes de consuelo y cariño.

La también hija de Gisela Valcárcel utilizó su cuenta oficial de Instagram para despedirse públicamente de su querida perrita. El post, acompañado de fotografías inéditas, dejó al descubierto el profundo vínculo que unía a la familia con el animal. La noticia sobre esta pérdida generó miles de reacciones entre los seguidores de la figura televisiva.

El sentimental mensaje de Ethel Pozo tras pérdida familiar

Ethel Pozo sorprendió a sus más de un millón de seguidores con un sentido mensaje en el que expresó el dolor que siente tras la partida de Nala, su fiel compañera. “Nunca te olvidaremos, Nala”, inicia el mensaje publicado el último lunes en su perfil de Instagram, donde también compartió imágenes de momentos entrañables junto a su mascota.

Mensaje de Ethel Pozo.

“Escribo estas líneas para ella, comparto estas imágenes para honrar sus maravillosos 14 años con nosotros. Nala ha partido hoy al cielo y estamos con el corazón destrozado. Qué duro dejarte ir, qué duro saber que ya no estarás más en tu casa, Nalita”, se lee en la publicación que suma miles de comentarios de apoyo.

En el mismo texto, la conductora de 'América Hoy' detalló la importancia de Nala en su vida y la de sus hijas. “Has estado con nosotras prácticamente toda la vida de Dome y Lua. Me acompañaste en las buenas y en las malas y ambas lo sabemos. Fuiste mi compañera fiel en los años en los que aún no conocíamos a Julián”, escribió, haciendo referencia a su esposo, Julián Alexander.

Ethel Pozo también destacó la presencia constante de Nala en cada momento significativo de su vida familiar. “No hay Navidad que no haya sido contigo, no hay celebración alguna en la que no hayas estado. Te amamos, Nala, gracias por estos 14 años de incondicional amor”, agregó con visible tristeza.

La publicación cerró con un mensaje en nombre de toda la familia: “Nos duele en el alma que ya no estés en tu hogar. Nunca jamás te olvidaremos. Tu familia: Julián, Ethel, Dome y Lua”.