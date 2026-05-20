El Grupo 5 realizó su debut en México con un exitoso concierto en Salina Cruz, Oaxaca, logrando uno de sus sueños más anhelados. | Fotos: difusión

El Grupo 5 realizó su debut en México con un exitoso concierto en Salina Cruz, Oaxaca, logrando uno de sus sueños más anhelados. | Fotos: difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Grupo 5 cumplió uno de sus sueños más anhelados de su trayectoria: presentarse por primera vez en territorio mexicano. El histórico concierto, celebrado con éxito rotundo el último martes 12 de mayo en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, fue un paso importante para la agrupación en su ansiado camino hacia la internacionalización.

“¡Querido Salina Cruz, México! Ha sido una experiencia increíble el poder estar presente en la ‘Fiesta Pueblo’ en nuestro primero concierto es este hermoso país. Un agradecimiento especial los que vinieron de distintas partes de México a gozar con el grupo de oro del Perú. ¡Los queremos!”, manifestaron en sus redes sociales.

PUEDES VER: Organizadores del Vibra Perú 2026 arremeten contra Corazón Serrano por retirarse del festival y los acusa de querer sacar del evento a otros artistas peruanos

Grupo 5 brilló en México

En el video que compartió Grupo 5 en sus redes sociales, se observa la alegría de Christian Yaipén y de los demás músicos peruanos al pisar tierra azteca. Asimismo, se aprecia el cariño del público hacia la emblemática orquesta peruana, que se entregó por completo en Oaxaca desde los primeros acordes.

La expectativa por el desembarco del llamado ‘Grupo de Oro del Perú’ se había transformado en un fenómeno viral semanas antes de su llegada. Las redes sociales se inundaron de mensajes de bienvenida y muestras de cariño por parte de fanáticos locales e internacionales, que contaban los días para presenciar el concierto, ya que México se mantenía como una de las plazas pendientes en sus giras internacionales.

Ya en el escenario, los integrantes de Grupo 5 desataron una velada cargada de energía, ritmo y ese sello musical que los ha convertido en la orquesta de cumbia más grande del Perú. Los asistentes disfrutaron y bailaron cada uno de los éxitos de la agrupación, con una conexión inmediata y recíproca entre los músicos y el público. La felicidad de los integrantes de la banda reflejó la magnitud del logro: conquistar con su talento el corazón de un país con una vasta tradición musical.