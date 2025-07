Patty Lorena, ex productora de televisión. | Foto: Composición LR/TikTok/Patty Lorena/América hoy

A través de su cuenta de TikTok, la ex productora de Gisela Valcárcel, Pati Lorena compartió información relacionada con el programa 'América hoy'. En el video afirmó que el programa no se emite en vivo, sino que está grabado. Según indicó, el equipo regresaría a labores el 4 de agosto. No obstante, precisó que solo retornarían tres integrantes, ya que una de ellas habría decidido renunciar.

De acuerdo con sus declaraciones, la persona que dejaría el formato televisivo sería Valeria Piazza. En ese contexto, Lorena aseguró que a la conductora de entretenimiento le habrían realizado diversos comentarios como: ‘Ay, que tú no estás bien enterada’, ‘Tienes que saber lo que hablas’ y ‘No nos puedes hacer quedar mal’. Estas expresiones, según la tiktoker, habrían generado un ambiente incómodo para la también modelo.

Valeria Piazza no continuaría en el programa 'América hoy'

Además, señaló que el contrato de Piazza era por pocos meses y requería ser renovado. Aunque inicialmente se esperaba que continuara, habría optado por no firmar nuevamente debido a la presión que, presuntamente, recibió por parte de sus compañeras.

“Lo que me ha contado las paredes de Santa Beatriz: ‘América hoy’ está grabado, no sale en vivo. Estos regresan recién el cuatro, pero, ¿adivina qué? Solo van a regresar tres, porque una renunció. ¿Adivinen quién se va? Valeria Piazza”, comentó.

Por otro lado, la tiktoker comentó que la presencia de la ex Miss Perú en el espacio televisivo durante el mes de agosto no estaría confirmada. Afirmó que, una de las productoras tendría interés en que continuara en el programa; sin embargo, habría al menos dos integrantes del elenco que no estarían de acuerdo con su permanencia. Incluso, le habrían sugerido limitar sus intervenciones durante las transmisiones.

“Dicen que le empezaron a hacer mucha carga. Le decían cosas como: ‘Ay, que tú no estás bien enterada’, ‘Tienes que saber lo que hablas’, ‘No nos puedes hacer quedar mal’. Ella no va a renovar su contrato. Solo tenía contrato por unos cuantos meses y debía renovarlo. Iba a hacerlo, pero, las otras le están haciendo mucha carga, prefiere irse”, explicó.

“Ya verán en agosto la Valerita no regresa. Bueno, a menos que la convenzan, porque dicen que Gisela sí la quiere. Pero hay dos hermanastras que no la quieren. Incluso le habrían dicho: ‘solamente habla cuando te pregunten. ¿Cómo va a ser eso’”?, remarcó.