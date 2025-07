Carlos Cacho recibió el respaldo inesperado de Marisol, quien, durante una de su participación por Fiestas Patrias, se pronunció sobre el altercado que el maquillador tuvo con Ethel Pozo en 'América hoy'. La intérprete de cumbia se mostró dolida por la actitud de la conductora y no dudó en expresar su indignación frente a los asistentes.

El mensaje de Marisol se da días después de que Cacho protagonizara un fuerte cruce en vivo con Pozo, quien cuestionó su presencia en el set matutino. Lo que parecía un análisis de moda terminó convertido en una pelea televisada, la cual fue ampliamente comentada en programas de espectáculos.

Marisol defiende a Carlos Cacho

Durante su concierto, Marisol sorprendió al público al lanzar un potente mensaje de solidaridad hacia Carlos Cacho, dejando clara su postura frente al polémico episodio televisivo. “Me dolió mucho la forma cómo te han tratado en ese programa en la cual yo no voy. Ojalá no pueda y no vaya”, expresó con molestia.

La cantante no solo se dirigió con afecto al maquillador, sino que también cuestionó a Ethel Pozo por su comportamiento. “Yo sé quién eres tú, pero no por limpiar su pellejo te va a venir a tratar así. Tú mereces respeto y no pueden tratar así porque no es correcto, y eso no se hace”, sentenció la artista.

El tenso momento en vivo entre Ethel Pozo y Carlos Cacho

El jueves 24 de julio, 'América hoy' fue escenario de un incómodo momento entre Ethel Pozo y Carlos Cacho, luego de que la conductora reclamara en vivo por la presencia del estilista en el set. “No te he invitado, que lo sepa el Perú, tú traes muchos problemas”, le gritó.

La situación escaló rápidamente cuando Cacho la interrumpió y la calificó de “sádica”, lo que incomodó aún más a Pozo. “Él me dice que soy sádica, pero yo no lo invito. ¿Quién te mandó la invitación? Para que la gente sepa”, preguntó la conductora, a lo que el estilista respondió: “Tu producción”. Minutos después, Ethel abandonó el programa.