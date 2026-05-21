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Durante años, Koky Belaúnde se convirtió en uno de los personajes más queridos y comentados de la televisión peruana gracias a su carisma y a su recordada frase 'te lo digo con el taco', popularizada en el programa de Magaly Medina. Sin embargo, pese a su larga trayectoria en la pantalla chica, el estilista siempre ha mantenido su vida privada lejos del ojo público, lo que generó especulaciones sobre su orientación sexual debido a su estilo y presencia en televisión.

Ahora, en una reciente entrevista para el pódcast de la popular 'Urraca', el artista sorprendió al revelar detalles poco conocidos de su intimidad. Confesó por primera vez que tiene esposa, que nunca se divorciaron y que actualmente siguen viviendo juntos, con una relación cercana y llena de cariño. Además, contó que es padre de dos hijas e incluso ya disfruta de su etapa como abuelo, lo que sorprendió a sus seguidores con esta faceta familiar poco conocida.

Koky Belaúnde en una faceta desconocida: tiene esposa y disfruta de ser padre de familia

Durante la conversación, Koky Belaúnde reveló que, además de ser una reconocida personalidad de la televisión, también es un dedicado padre de familia. El estilista contó que tiene dos hijas y que actualmente disfruta de su etapa como abuelo, aunque siempre ha preferido mantener a su familia alejada de la exposición mediática.

“Soy un padre de familia. Tengo 2 hijas y ahora soy abuelo. Siempre he sido muy cuidadoso, no las he expuesto porque sé que no están preparadas (...) es mi forma de autoprotección para ellas”, confesó, dejando en claro que su prioridad siempre ha sido protegerlas de comentarios malintencionados.

Asimismo, Koky detalló que una de sus hijas vive en Estados Unidos, mientras que la otra reside con él y sus pequeñas hijas en Perú. “Ellas viven conmigo. Voy al aniversario del Día del Padre, les hago su cumpleaños (...) pero, soy muy estricto”, comentó entre risas.

Además, aclaró que, pese a su imagen mediática en televisión, sus hijas nunca sufrieron burlas o cuestionamientos por su personalidad. “Una cosa es que yo venga acá con el copete arreglado, retocado, pero no voy así a una reunión con la profesora en el colegio. Ellas no han tenido problema con eso”, explicó.

Koky Belaúnde y la excelente relación con su esposa

Otra de las revelaciones que más sorprendió en la entrevista fue cuando Koky Belaúnde confirmó que continúa casado y mantiene una sólida relación con su esposa, pese a los rumores y versiones que surgieron durante años sobre su vida sentimental.

“Yo soy casado, no me he divorciado, no me he mudado ni nada. Tenemos una relación tan bonita que actualmente vivo junto a ella”, confesó con total sinceridad.

Además, dejó en claro que siempre ha sido muy respetuoso con su familia y que jamás permitió que los comentarios externos afectaran su entorno más cercano. El popular personaje televisivo señaló que entiende que muchas personas hayan especulado sobre su vida privada debido a la imagen que proyecta en televisión, pero remarcó que quienes realmente lo conocen saben perfectamente quién es.

“Soy respetuoso de mi hogar (...) Que piensen lo que quieran, tienen todo el derecho a pensar. Yo también de la gente pienso un montón de cosas, pero la gente de mi entorno sabe quién soy, no los puedo engañar”, expresó durante la conversación.