HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Dayanita se quiebra al confesar que sufre depresión tras exponer problemas económicos: “Me sentí acorralada”

Dayanita habló sobre el difícil momento que atraviesa luego de su salida de 'JB en ATV' y los problemas personales que enfrenta.

Dayanita habló sobre el momento difícil que atraviesa. Foto: América TV
Dayanita habló sobre el momento difícil que atraviesa. Foto: América TV | america tv

Dayanita sorprendió al protagonizar el adelanto del programa ‘Esta noche’ con La Chola Chabuca, donde brindará una entrevista íntima en la que abordará sus más recientes polémicas. La actriz cómica hablará sobre su abrupta salida de ‘JB en ATV’ y sus episodios depresivos que, según ella misma, la llevaron a su situación actual. “Tengo depresión, me sentía acorralada”, se le escucha decir en un adelanto del programa, visiblemente afectada por el momento que atraviesa.

Días atrás, Dayanita compartió un video en redes sociales donde rompió en llanto al exponer los serios problemas económicos que enfrenta. La artista reveló que su circo en Chepén no ha tenido el recibimiento esperado, lo que la llevó incluso a pedir ayuda económica, ya que actualmente no tiene un lugar donde vivir.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: 'Me golpeaba muy fuerte'

lr.pe

Dayanita muestra arrepentimiento tras dejar 'JB en ATV'

En el avance del programa ‘Esta noche’, difundido en redes sociales, Dayanita expresó su arrepentimiento por haber dejado ‘JB en ATV’ por segunda vez, a pesar de tener un contrato vigente. También se deja entrever que revelará una crisis en su relación con Miguel Rubio. “Me arrepiento de haber dejado el trabajo, de abrir mi corazón en el amor”, menciona la actriz visiblemente afectada.

Además, Dayanita comparte parte de su estado emocional actual, evidenciando la difícil etapa que atraviesa. “Mi soledad y mis cuatro paredes que me acompañan saben la realidad de lo que he pasado”, confiesa con la voz entrecortada. El adelanto finaliza con una interrogante de La Chola Chabuca, quien le pregunta directamente si se está victimizando para acallar las críticas tras sus más recientes polémicas.

PUEDES VER: Ethel Pozo habría hecho llorar a Valeria Piazza y Gisela intervino, según Pati Lorena: 'No quería renovar su contrato'

lr.pe

Dayanita rompe en llanto y revela que duerme en carpa de circo

En una transmisión en vivo en TikTok, Dayanita no pudo contener las lágrimas al confesar la dura situación que atraviesa tras su salida de ‘JB en ATV’. La actriz reveló que se ha visto obligada a dormir en la carpa de su circo en Chepén, La Libertad, ya que no puede costear un alquiler en Lima. “A veces me arrepiento de todo lo que hice, me arrepiento de todo. Yo quiero pedir perdón de todo lo que ha pasado”, expresó entre lágrimas, visiblemente afectada por el rumbo que ha tomado su vida.

Asimismo, Dayanita hizo un mea culpa, reconociendo que tomó decisiones equivocadas bajo la influencia de personas en las que confió. “Estoy aquí en Chepén, tratando de salir adelante. A veces la gente no cree en lo que yo hago, piensa que me sigo portando mal, pero no… ahora lo que hago es respetar muchas cosas en los circos”, añadió, tratando de reivindicar su nueva etapa personal y profesional.

Notas relacionadas
Magaly Medina enfrenta en vivo a Dayanita por pedirle ayuda psicológica tras video llorando

Magaly Medina enfrenta en vivo a Dayanita por pedirle ayuda psicológica tras video llorando

LEER MÁS
Dayanita rompe en llanto al pedir ayuda económica y preocupa con su mensaje: “Ya no quiero seguir con esto”

Dayanita rompe en llanto al pedir ayuda económica y preocupa con su mensaje: “Ya no quiero seguir con esto”

LEER MÁS
Magaly Medina lanza dura crítica a Dayanita tras video pidiendo ayuda económica: "Busca la lástima del televidente"

Magaly Medina lanza dura crítica a Dayanita tras video pidiendo ayuda económica: "Busca la lástima del televidente"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Onelia Molina sobre anillo de oro que le regaló Diego Chávarri: "Se lo devolvería para que (lo) pueda vender"

Onelia Molina sobre anillo de oro que le regaló Diego Chávarri: "Se lo devolvería para que (lo) pueda vender"

LEER MÁS
Ethel Pozo habría hecho llorar a Valeria Piazza y Gisela intervino, según Pati Lorena: “No quería renovar su contrato”

Ethel Pozo habría hecho llorar a Valeria Piazza y Gisela intervino, según Pati Lorena: “No quería renovar su contrato”

LEER MÁS
Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

LEER MÁS
Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
Mariella Zanetti cuenta que fue testigo de las agresiones de Leonard León a Karla Tarazona: "Hay videos"

Mariella Zanetti cuenta que fue testigo de las agresiones de Leonard León a Karla Tarazona: "Hay videos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cómo hallar la mitad de dos más dos? Aplica esta fórmula matemática para resolver este curioso acertijo

El sencillo cálculo matemático para hallar cuántos gramos hay en un kilogramo: ¿de cuál se trata?

El Bono Único Familiar de agosto 2025 no te va a llegar: las razones que te hacen perder el pago para jefes de familia vía Patria

Espectáculos

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

¿Valentino se ahogó en Esto es Guerra? Filtran video del tiktoker en el que recibe ayuda tras reto: "Se me salió todo"

El 'Jefe' enfrenta a conductores de 'Esto es guerra' y redes estallan: ''¡Traigan a la 'reina madre'!"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

JNJ insiste en reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema: denuncia a la Fiscalía ante el Congreso

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa pedido de 6 meses de prisión preventiva

Gobernador de Cusco anuncia nuevos trenes y manda indirecta a López Aliaga: "Nosotros no traemos chatarra"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota