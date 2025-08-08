Dayanita sorprendió al protagonizar el adelanto del programa ‘Esta noche’ con La Chola Chabuca, donde brindará una entrevista íntima en la que abordará sus más recientes polémicas. La actriz cómica hablará sobre su abrupta salida de ‘JB en ATV’ y sus episodios depresivos que, según ella misma, la llevaron a su situación actual. “Tengo depresión, me sentía acorralada”, se le escucha decir en un adelanto del programa, visiblemente afectada por el momento que atraviesa.

Días atrás, Dayanita compartió un video en redes sociales donde rompió en llanto al exponer los serios problemas económicos que enfrenta. La artista reveló que su circo en Chepén no ha tenido el recibimiento esperado, lo que la llevó incluso a pedir ayuda económica, ya que actualmente no tiene un lugar donde vivir.

Dayanita muestra arrepentimiento tras dejar 'JB en ATV'

En el avance del programa ‘Esta noche’, difundido en redes sociales, Dayanita expresó su arrepentimiento por haber dejado ‘JB en ATV’ por segunda vez, a pesar de tener un contrato vigente. También se deja entrever que revelará una crisis en su relación con Miguel Rubio. “Me arrepiento de haber dejado el trabajo, de abrir mi corazón en el amor”, menciona la actriz visiblemente afectada.

Además, Dayanita comparte parte de su estado emocional actual, evidenciando la difícil etapa que atraviesa. “Mi soledad y mis cuatro paredes que me acompañan saben la realidad de lo que he pasado”, confiesa con la voz entrecortada. El adelanto finaliza con una interrogante de La Chola Chabuca, quien le pregunta directamente si se está victimizando para acallar las críticas tras sus más recientes polémicas.

Dayanita rompe en llanto y revela que duerme en carpa de circo

En una transmisión en vivo en TikTok, Dayanita no pudo contener las lágrimas al confesar la dura situación que atraviesa tras su salida de ‘JB en ATV’. La actriz reveló que se ha visto obligada a dormir en la carpa de su circo en Chepén, La Libertad, ya que no puede costear un alquiler en Lima. “A veces me arrepiento de todo lo que hice, me arrepiento de todo. Yo quiero pedir perdón de todo lo que ha pasado”, expresó entre lágrimas, visiblemente afectada por el rumbo que ha tomado su vida.

Asimismo, Dayanita hizo un mea culpa, reconociendo que tomó decisiones equivocadas bajo la influencia de personas en las que confió. “Estoy aquí en Chepén, tratando de salir adelante. A veces la gente no cree en lo que yo hago, piensa que me sigo portando mal, pero no… ahora lo que hago es respetar muchas cosas en los circos”, añadió, tratando de reivindicar su nueva etapa personal y profesional.