Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Dayanita, la recordada actriz cómica que saltó a la fama en el programa de Jorge Benavides, se quebró al hablar sobre la difícil situación económica que atraviesa actualmente. Entre lágrimas, confesó que ya no puede pagar el departamento en el que vivía en Lima junto a su familia, y que ahora reside en un humilde cuarto dentro de su circo en Chepén, en la región La Libertad.

“A veces me arrepiento de todo lo que hice, me arrepiento de todo, yo quiero pedir perdón de todo lo que ha pasado”, expresó con la voz entrecortada la actriz cómica tras haber dejado el programa 'JB en ATV', incursionar en la plataforma de streaming Kick y forjar su propia orquesta sin obtener los resultados esperados.

Dayanita expone dónde vive ahora tras crisis económica

La actriz cómica reveló que su situación económica se complicó al punto de no poder mantener el alquiler de su vivienda en Lima. Por ello, ahora vive en su propio circo, instalado en Chepén, en un pequeño cuarto con un colchón como única comodidad. “Mira ahora cómo estoy viviendo, acá arrinconada. Estoy en un circo trabajando, no me avergüenzo de lo que hago…”, compartió con tristeza.

Dayanita también reconoció que muchas de las dificultades que enfrenta hoy son consecuencia de confiar en personas equivocadas. Según explicó, algunas decisiones mal asesoradas la alejaron del éxito que había alcanzado con esfuerzo. “Estoy aquí en Chepén, tratando de salir adelante. A veces la gente no cree en lo que yo hago, piensa que me sigo portando mal, pero no… ahora lo que hago es respetar muchas cosas en los circos”, señaló.

Dayanita pide apoyo a sus seguidores

Durante la transmisión, la comediante también reveló que recibe constantes insultos y llamadas ofensivas, lo que ha afectado su estabilidad emocional. “La gente lo único que hace es insultarme, a veces no quiero seguir con todo esto”, confesó mientras intentaba contener el llanto.

A pesar de todo, Dayanita continúa trabajando y apostando por su circo, aunque, según el programa 'Todo se filtra', el espectáculo aún no logra llenar su carpa. La actriz cómica compartió su número de Yape con sus seguidores e hizo un llamado para que asistan a sus presentaciones: “Estoy haciendo esto con mucho amor, con respeto. No me avergüenzo, lo único que quiero es salir adelante”.