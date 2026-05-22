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Dueño de Corazón Serrano expone la insólita razón por la que se retiraron del Vibra Perú 2026: “Teníamos una incomodidad bastante grande”

Leodán y Edwin Guerrero, dueños de Corazón Serrano, dan la cara tras ser acusados de querer apartar a otros artistas del Vibra Perú 2026 y revelan por qué se retiraron del festival.

Los hermanos Guerrero Neira explicaron que habían acordado aparecer en un flyer solo junto a Gian Marco, pero no se cumplió lo pactado. Aseguran que la situación generó su incomodidad.
Los hermanos Guerrero Neira explicaron que habían acordado aparecer en un flyer solo junto a Gian Marco, pero no se cumplió lo pactado. Aseguran que la situación generó su incomodidad. | Fotos: captura/TikTok
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Tras la salida de Corazón Serrano del Vibra Perú 2026, los organizadores del festival acusaron a la agrupación de retirarse del evento sin previo aviso e incluso la señalaron por querer retirar a otros artistas del cartel. Ante la ola de críticas, los hermanos Leodán y Edwin Guerrero Neira salieron al frente para aclarar lo sucedido.

A través de una transmisión en vivo por TikTok, los dueños de Corazón Serrano indicaron que, al inicio, la organización aceptó todos los requerimientos que hicieron para que el grupo pudiera presentar su show 'Acceso al corazón 4'. Sin embargo, no se habría cumplido el acuerdo sobre la forma en que debía promocionarse el Vibra Perú 2026, edición Fiestas Patrias, que se realizará los días 28 y 29 de julio.

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Corazón Serrano explica su salida del Vibra Perú 2026

“Lo que yo pedí desde el principio era que nosotros debíamos tener un flyer donde nosotros aparezcamos el 28 en conjunto con Gian Marco y al siguiente día que ponga a los demás artistas que tenía. Él me aceptó porque esa era la conversación inicial”, manifestó Leodán Guerrero sobre el acuerdo que habría tenido con Hugo Tolentino, CEO de HTA Entertainment y el impulsor del Vibra Perú.

Por otro lado, Leodán Guerrero Neira, productor ejecutivo de Corazón Serrano, aseguró que sí cedieron a algunos pedidos de Hugo, como sumar a otros artistas peruanos, porque son conscientes de que esa es la naturaleza de un festival musical.

Corazón Serrano ya no será parte del Vibra Perú 2026. Foto: difusión

Corazón Serrano ya no será parte del Vibra Perú 2026. Foto: difusión

“Nunca hablamos de que estos artistas también se iban a anunciar y hacer todo este tipo de comunicación que nosotros necesitamos. El sábado (16 de mayo), dos días antes de la venta, me presenta un flyer donde aparecen mucho más artistas, de los cuales no habíamos conversado inicialmente”, añadió.

En resumen, el hermano menor de los Guerrero Neira admitió que decidieron retirarse del Vibra Perú 2026 porque no estuvieron de acuerdo con la publicidad difundida en redes sociales. “Cuando me presenta este flyer donde hay muchos más artistas, es donde yo le digo que teníamos una incomodidad bastante grande porque nosotros necesitamos más tiempo para nuestros ensayos, ya que no hacemos prueba de sonido como tal, que se hace en una hora. Le dije que ‘necesito que se respete los acuerdos iniciales’”, sostuvo.

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