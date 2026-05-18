Novia de 22 años de Melcochita lanza polémico mensaje contra el cómico tras ser tildada de amante: “Él ya está en los descuentos”

Melcochita y su novia Heydi Amado se vienen presentando en diversos programas de TV y YouTube. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.

Melcochita y su novia Heydi Amado se vienen presentando en diversos programas de TV y YouTube. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Melcochita y su pareja, Heydi Amado, de 22 años continúan apareciendo en distintos programas de TV y canales de YouTube, donde hablan abiertamente de su romance. La relación ha generado controversia por la diferencia de edad de 68 años y porque la joven era la mejor amiga de Monserrat Seminario, quien todavía es esposa del popular cómico.

Sin embargo, Heydi Amado volvió a encender la polémica tras sus declaraciones en el pódcast 'Q’Bochinche', donde se refirió de mala manera a Pablo Villanueva, nombre real de Melcochita. “Él ya está en los descuentos”, declaró y dio a entender que el sonero no tendría muchos años más de vida.

Heydi Amado y su polémico mensaje contra Melcochita

Todo comenzó cuando el conductor Samuel Suárez recordó que Melcochita continúa casado por civil y por la Iglesia con Monserrat. Por esa razón, consideró a Heydi Amado como ‘la amante’, término que no debería incomodarle.

Fue entonces cuando la joven sorprendió al afirmar que no tendría sentido esperar un divorcio para oficializar su relación con el cómico de 90 años, ya que, según sus palabras, no le quedaría mucho tiempo de vida.

“Claro, pero también, si nos damos cuenta, él ya está en los descuentos. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Todavía muchos años para que pase el divorcio. Como él mismo dice que no se lo quieren dar. Aparte, es algo bonito lo que estamos viviendo, entonces, ¿para qué?”, comentó.

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata de Melcochita, quien cambió de semblante y se mostró serio durante los minutos siguientes.

PUEDES VER: Melcochita enfurece contra Monserrat Seminario y revela que no le quiere dar el divorcio por su nueva relación con joven de 22 años

Heydi Amado responde a su padre tras críticas a su relación con Melcochita

El padre de Heydi Amado se pronunció en 'Magaly TV: la firme' sobre la relación de su hija con Melcochita y la calificó como “una payasada”. Tras ello, la joven decidió responderle públicamente.

“Vi lo que mi papá dijo y puede que no esté de acuerdo, pero hemos conversado y respeta mi decisión. Soy una mujer adulta y tomo mis propias decisiones”, finalizó.