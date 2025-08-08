HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Entre lágrimas, Suheyn Cipriani relató en 'El valor de la verdad' los episodios de violencia que vivió a manos de su madre. Beto Ortiz se mostró conmocionado por su testimonio.

'El valor de la verdad' con Suheyn Cipriani se transmitirá el 10 de agosto.
'El valor de la verdad' con Suheyn Cipriani se transmitirá el 10 de agosto.

En un sensible avance de su participación en 'El valor de la verdad', la modelo Suheyn Cipriani compartió uno de los episodios más dolorosos de su vida. Sentada frente a Beto Ortiz, reveló que durante su infancia fue víctima de violencia física por parte de su madre. "Me golpeaba muy fuerte, me golpeaba hasta casi perder el conocimiento”, confesó con la voz entrecortada, mientras el set guardaba un silencio absoluto.

La emisión, que se transmitirá este domingo por Panamericana, expone no solo el testimonio de Suheyn, sino también el impacto emocional que generó en su padre, presente en el programa. Al escuchar el relato, todo indicaría que por primera vez, el hombre se descompensó y tuvo que ser consolado por su hija.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad’: dónde ver las confesiones de la modelo sobre el cantante César Vega

lr.pe

Suheyn Cipriani revela episodios de agresión que vivió en manos de su madre

Suheyn Cipriani relató que los episodios de agresión comenzaron desde muy temprana edad. Beto Ortiz, al contextualizar la situación, expresó: "Tenías 7 años y te estaban acusando de robarle el marido a tu madre, vamos a decirlo crudamente". Ante esa afirmación, la modelo asintió: "Sí". El conductor de 'EVDL', visiblemente impactado, añadió: "Era una película de terror". "Era una niña tan linda; amorosa", recordó Suheyn, entre lágrimas. Más adelante, cuando Beto le preguntó si había perdonado a su progenitora, no se reveló su respuesta.

En uno de los momentos más duros de la entrevista, la exparticipante de Miss Perú recordó cómo su abuela intentó intervenir mientras su madre la golpeaba. "Ella me tenía del cuello. Yo ya veía negro, y escuché la voz de mi abuela: '¿Qué estás haciendo? Suelta a la bebe. ¿Qué te pasa?". En esa línea, Ortiz reflexionó consternado: "Un niño que se siente estrangulado por su padre siente que es un estorbo, algo que debe desaparecer".

PUEDES VER: Suheyn Cipriani expone el infierno que vivió con salsero César Vega y revela videos de agresión en 'EVDLV': "Me amenazó de muerte"

lr.pe

Padre de Suheyn Cipriani se quiebra al escuchar revelaciones de la modelo

Más adelante, Suheyn Cipriani habló sobre los pensamientos que tuvo en torno a no querer continuar con su vida. Con la voz quebrada, confesó: “Sí quería morir, no encontraba luz al final de todo lo que pasaba. Era mucho. Mi mamá me golpeaba muy fuerte, me golpeaba hasta casi perder el conocimiento”. Cuando Beto Ortiz le preguntó si había intentado quitarse la vida a los 8 años, la respuesta quedó en incógnita.

Durante la entrevista, otro momento conmovedor ocurrió cuando Beto Ortiz le preguntó a Suheyn si había compartido alguna vez estos episodios con su padre. Ella respondió que no, y en ese instante, al notar la expresión de dolor en el rostro de su progenitor, pidió una pausa en la grabación. "¿Pa, quieres seguir ahí? Creo que no, pa, es que te ves muy mal", dijo con evidente preocupación. Su padre, visiblemente afectado, rompió en llanto y se descompensó emocionalmente. Suheyn se acercó a consolarlo, lo abrazó y le susurró: "Tranquilo, yo estoy bien, te lo juro, te amo mucho2. Él respondió con ternura: "Yo a ti". La modelo continuó: "Eres un gran papá". En medio de la emoción, él se culpó por no haber estado más presente, pero Suheyn lo tranquilizó con una frase que cerró el momento: "No, pa, no debiste estar más ahí. Está bien. Son cosas que no se pueden evitar".

