Espectáculos

Magaly Medina lanza dura crítica a Dayanita tras video pidiendo ayuda económica: "Busca la lástima del televidente"

Magaly Medina arremete contra Dayanita luego de que se viralice un video por su complicada situación económica tras baja asistencia de público en su circo.

Magaly Medina lanza dura crítica a Dayanita tras video pidiendo ayuda económica. Foto: Composición LR/captura Youtube
Magaly Medina lanza dura crítica a Dayanita tras video pidiendo ayuda económica. Foto: Composición LR/captura Youtube

Dayanita está en el ojo público luego de compartir un video en vivo, donde rompe en llanto al pedir apoyo económico a sus seguidores debido a la dura crisis que atraviesa. Su circo en Chepén no ha tenido la acogida esperada y, según sus propias palabras, actualmente duerme dentro de la carpa que utiliza como hogar improvisado.

Sin embargo, la situación tomó un nuevo giro cuando Magaly Medina abordó el tema en su programa del 6 de agosto. La conductora no solo cuestionó la exposición emocional de Dayanita, sino que también lanzó fuertes comentarios sobre su conducta laboral y la manera en la que busca generar compasión mediática.

PUEDES VER: Dayanita rompe en llanto al pedir ayuda económica y preocupa con su mensaje: 'Ya no quiero seguir con esto'

lr.pe

Magaly critica el video de Dayanita

Durante la reciente edición de su programa, Magaly Medina criticó duramente a Dayanita por el video en el que aparece llorando. Según la conductora, la humorista estaría intentando manipular al público con sus emociones en lugar de asumir responsabilidad por sus actos. “Nos tiene manipulando con sus dramas personales. Cuando no se sale con la suya… lo que hace es victimizarse”, expresó.

Magaly señaló que la actitud de Dayanita responde a una falta de madurez. “Yo lo llamo muchísima inmadurez”, agregó. Además, recordó que la actriz cómica fue retirada del programa ‘JB en ATV’ por actos poco profesionales y no por una decisión arbitraria. “Fue choteada por indisciplina, y ni con eso la botaron”, apuntó.

PUEDES VER: Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: 'A veces me arrepiento de todo'

lr.pe

Dayanita conmueve llorando en un video sobre situación económica

El video que desencadenó la polémica fue difundido en TikTok, donde Dayanita rompió en llanto al confesar la difícil realidad que enfrenta. La exintegrante de 'JB en ATV' contó que vive dentro de su circo, ubicado en La Libertad, tras no poder seguir pagando el alquiler de su departamento en Lima. “Estoy en un circo trabajando, no me avergüenzo… a veces me arrepiento de todo”, dijo afectada.

Durante la transmisión en vivo, también compartió su número y pidió al público que la apoye. “Pueden venir al circo, asistir al show o colaborar con algo por Yape”, expresó. La artista también reveló que las críticas constantes en redes sociales están afectando su salud mental: “A veces no quiero seguir con todo esto”, confesó entre lágrimas.

Diario la República hoy portada

