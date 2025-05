La salida de Dayanita del programa 'JB en ATV' ha desatado un conflicto legal que ha captado la atención del público. Jorge Benavides, cabeza del espacio humorístico, decidió tomar medidas formales al enviarle una carta notarial en la que exige el pago de una multa contractual. La humorista, por su parte, ha salido al frente para explicar sus razones y advertir que tomará decisiones en defensa de sus derechos.

El conflicto comenzó a escalar desde el 5 de abril de 2025, fecha en la que Dayanita se ausentó del set sin previo aviso. Esta decisión generó preocupación entre los responsables del programa, quienes intentaron contactarla en múltiples ocasiones sin éxito. Finalmente, el 6 de mayo, el equipo legal de Jorge Benavides hizo llegar una carta notarial a la actriz, activando una cláusula del contrato que podría costarle una suma considerable.

La dura respuesta de Dayanita ante carta notarial de Jorge Benavides

En una reciente entrevista con el diario Expreso, Dayanita se pronunció sobre la situación legal que enfrenta tras su abrupta salida de 'JB en ATV'. A pesar de que al momento de la entrevista aún no tenía en sus manos el documento legal, la actriz fue clara y firme: “Tendré que esperar tenerla en mis manos y luego ver qué medidas tomar. Estoy asesorada, tampoco soy una improvisada”, declaró.

La comediante también expresó sentirse incómoda en el ambiente laboral del programa, alegando que recibía constantes críticas por actividades que realizaba fuera del horario de grabación. “Me decían por qué haces esto, por qué vas a las calles, es que ahí me siento relajada, me hace bien ese contacto con la gente”, señaló Dayanita, sugiriendo que el ambiente profesional no era el más saludable para su bienestar emocional.

¿Cuánto debería pagar Dayanita por abandonar 'JB en ATV'?

La controversia legal gira en torno a la cláusula 14.6 del contrato que firmó Dayanita con la producción de 'JB en ATV'. Según este apartado, el incumplimiento de las obligaciones estipuladas conlleva una penalidad económica. En este caso, la sanción asciende al equivalente de 20 remuneraciones mensuales, según reveló Magaly Medina en 'Magaly TV, la firme'. Aunque el monto exacto no ha sido revelado por respeto a la privacidad de la actriz, la carta notarial establece que el pago debe realizarse en un plazo de 48 horas tras la notificación.

La producción encabezada por Jorge Benavides alegó abandono de cargo, falta de comunicación y ruptura unilateral del vínculo laboral. De acuerdo con declaraciones posteriores de la artista, su decisión de alejarse del programa se debió a una crisis emocional. En una entrevista con Magaly Medina, Dayanita confesó que su estado de salud mental no le permitía continuar en el ambiente de trabajo, aunque era consciente del incumplimiento contractual que eso implicaba.