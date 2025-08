Dayanita rompe en llanto al pedir ayuda económica y preocupa con su mensaje: “Ya no quiero seguir con esto”

Dayanita protagonizó desgarradoras escenas durante una reciente transmisión en vivo en TikTok. La actriz cómica lloró al revelar la complicada situación económica y personal que atraviesa, y confesó que actualmente vive en un pequeño rincón de su circo, ubicado en Chepén. Ante esta situación, la exintegrante de ‘JB en ATV’ pidió ayuda a sus seguidores, solicitando apoyo económico y compartiendo su número de Yape.

“Quiero pedirles a todos que me ayuden, pueden venir al circo, asistir al show o colaborar con algo por Yape; todo suma y se los agradezco de corazón”, expresó entre lágrimas la influencer de 27 años. Según imágenes que compartió el programa ‘Todo se filtra’, su circo no logra llenar su aforo y luce semivacío en varias funciones.

Pero eso no fue todo. Dayanita también preocupó a los usuarios al revelar que las criticas e insultos que recibe en redes sociales están afectando su salud mental. “A veces ya no quiero seguir con todo esto”, señaló totalmente destruida la humorista.

Dayanita muestra su nuevo hogar y se arrepiente de sus decisiones

La salida de Dayanita de ‘JB en ATV’ parece haber marcado un antes y después en su carrera. Tras dejar el programa, fundó su propio circo en La Libertad (Chepén) y abandonó el departamento donde residía en Lima, Villa el Salvador, al no contar con los recursos económicos para seguir pagando el alquiler.

Actualmente, duerme dentro de la carpa de su circo y, durante su transmisión en vivo, mostró cómo está viviendo. Además, expresó su arrepentimiento por decisiones que tomó en el pasado. Mira ahora cómo estoy viviendo, acá arrinconada. Estoy en un circo trabajando, no me avergüenzo de lo que hago... a veces me arrepiento de todo...”, afirmó la actriz cómica.

“A veces me arrepiento de todo lo que hice, me arrepiento de todo, yo quiero pedir perdón de todo lo que ha pasado, a veces yo no entiendo... la gente lo único que hace es insultarme, a veces no quiero seguir con todo esto”, sentenció Dayanita.

Dayanita se quiebra al revelar que extraña a su padre

Dayanita aseguró en su live que solo busca salir adelante, pese a que su actualidad está complicada. Tras ese mensaje, recordó a su padre fallecido, con quien, según contó tiempo atrás, nunca tuvo una buena relación.

“Extraño mucho a mi papá, solo estoy con algunos compañeros, amigos, que me acompañan acá. Me arrepiento de dejar muchas cosas... estoy aquí en Chepén, tratando de salir adelante, a veces la gente no cree en lo que yo hago, la gente piensa que me sigo portando mal, no, ahora lo que hago es respetar muchas cosas en los circos...”, finalizó la humorista.