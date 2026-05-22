Luciana Fuster celebra su convocatoria para audicionar en el desfile de moda Victoria’s Secret 2026, una de las marcas más icónicas del sector. | Fotos: Instagram.

Luciana Fuster celebra su convocatoria para audicionar en el desfile de moda Victoria’s Secret 2026, una de las marcas más icónicas del sector. | Fotos: Instagram.

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¡No puede con la emoción! Luciana Fuster expresó su felicidad en redes sociales al anunciar que fue convocada para audicionar en Victoria’s Secret 2026, una de las marcas más importantes de moda femenina. La ex Miss Perú aseguró que, más allá de si la contratan o no, está feliz de que la marca ya sepa de su trayectoria.

“Hi Luciana, congratulations! You are invited to attend an in-person casting for your chance to talk in the Victoria’s Secret Fashion Show 2026” (Hola Luciana, ¡felicidades! Estás invitada a asistir a un casting presencial para tener la oportunidad de hablar en el desfile de moda de Victoria's Secret 2026), fue el mensaje que Fuster recibió en su correo personal.

Luciana Fuster podría desfilar en Victoria’s Secret 2026

Este 22 de mayo, Luciana Fuster compartió con sus millones de seguidores la noticia de que podría ser parte de uno de los desfiles de moda más importantes del mundo, al igual que Natalie Vértiz. “¡Momento increíble! Nos vemos allí @victoriassecret. Llorando de alegría”, manifestó la modelo al confirmar que viajará a Estados Unidos para ser parte del casting presencial y buscar convertirse en una ‘angelita’ de la marca.

“No sé cómo hice para guardarme tanto tiempo esta noticia y este video. Agradecida una vez más con todos ustedes, quienes me están apoyando tanto desde que se viralizó que me postulé y que han estado preguntándome todos los días si recibí el llamado para el casting. He visto sus comentarios, mensajes y debates todo este tiempo sobre si me llamaron o no. Y yo solo quería gritarlo”, comentó en su Instagram.

Más allá de si es elegida o no, Luciana Fuster indicó que está feliz por el simple hecho de haber sido convocada por Victoria’s Secret 2026. “Pase lo que pase, me siento muy emocionada y agradecida de que siquiera me tengan en cuenta… Y ahora VS sabe que existo, así que una vez más, en un escenario, yo haré lo que sé: enfocarme, disfrutar y mostrarme exactamente como soy”, añadió sobre la actitud que tomará en su casting.

“Me atrevo a decir que todo lo que he hecho en mi carrera ha sido para ver si algún día lograban verme y descubrirme jajaja, o al menos acercarme a este momento… y aquí estoy hoy. Una vez más, gracias a todos mis seguidores y fans de todo el mundo. Su cariño significa todo para mí. Y por supuesto, gracias a @victoriassecret y @imgmodels por esta increíble oportunidad, no solo para mí, sino para todas las chicas que siempre han soñado con esto”, concluyó emocionada.